Kontroverzni Ferrari podijelio javnost: 'Možda nije prekrasan, ali...'

Dok su ga jedni odmah proglasili promašajem i automobilom koji nema dovoljno veze s Ferrarijevom tradicijom, drugi smatraju da je riječ o hrabrom iskoraku prema budućnosti.

Među onima koji su u početku bili vrlo skeptični bio je i Roberto Mazzu, novinar talijanskog AutoEveryEyea, koji priznaje da je nakon prvog susreta ostao potpuno zbunjen.

'Budimo iskreni, gotovo svatko tko je gledao predstavljanje Ferrarija Luce ostao je zatečen. Prvi dojam bio je prilično traumatičan', napisao je Mazzu.

No kako su prolazili dani, njegovo mišljenje počelo se mijenjati. Mazzu ističe da je ključ razumijevanja novog Ferrarija u tome da ga se ne promatra kao nasljednika modela poput Testarosse, F40 ili drugih kultnih sportskih automobila iz Maranella.

'Ne mislim da je hereza reći da ovo nije tradicionalni Ferrari. Teško je pronaći elemente koje poznajemo s drugih modela osim samog propetog konjića', smatra talijanski novinar.