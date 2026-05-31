Kontroverzni Ferrari podijelio javnost: 'Možda nije prekrasan, ali...'

Ferrari Luce izazvao je podijeljene reakcije otkako je krajem svibnja prvi put predstavljen javnosti.
Dok su ga jedni odmah proglasili promašajem i automobilom koji nema dovoljno veze s Ferrarijevom tradicijom, drugi smatraju da je riječ o hrabrom iskoraku prema budućnosti.
Među onima koji su u početku bili vrlo skeptični bio je i Roberto Mazzu, novinar talijanskog AutoEveryEyea, koji priznaje da je nakon prvog susreta ostao potpuno zbunjen.
'Budimo iskreni, gotovo svatko tko je gledao predstavljanje Ferrarija Luce ostao je zatečen. Prvi dojam bio je prilično traumatičan', napisao je Mazzu.
No kako su prolazili dani, njegovo mišljenje počelo se mijenjati. Mazzu ističe da je ključ razumijevanja novog Ferrarija u tome da ga se ne promatra kao nasljednika modela poput Testarosse, F40 ili drugih kultnih sportskih automobila iz Maranella.
'Ne mislim da je hereza reći da ovo nije tradicionalni Ferrari. Teško je pronaći elemente koje poznajemo s drugih modela osim samog propetog konjića', smatra talijanski novinar.
Prekretnica je, kaže, došla nakon što je detaljnije proučio projekt i izjave Ferrarijevih čelnika.
'Počeo mi se sviđati. Flavio Manzoni rekao je da je ovaj automobil namijenjen ljudima koji već kupuju električne automobile i upravo je to ključ cijele priče', napisao je.
Nije zamišljen kao električni superautomobil
Prema njegovu mišljenju, najveća pogreška jest promatrati Luce kao još jedan Ferrari koji mora imati 2000 KS i juriti 400 km/h.
'Ferrari nije želio napraviti električni hiperautomobil. Napravio je električni automobil s Ferrarijevim znakom. To nije isto. Mnogi misle da Ferrari nije mogao napraviti električni hiperautomobil. Mogao je. Napravio ga je upravo ovakvim jer je to želio', smatra talijanski novinar.
'Možda nije prekrasan, ali će se prodavati'
Mazzu priznaje da Luce možda neće osvojiti sve ljubitelje marke na prvi pogled, ali vjeruje da Ferrari to nije ni pokušavao postići.
'Što bismo rekli da je Luce još jedan električni superautomobil? Vjerojatno bismo rekli da je prekrasan, ali da ga nitko neće kupiti. Ovako možda nije prekrasan, ali će ga kupiti mnogi. Na kraju se broje prodajni rezultati', napisao je.
Na kraju se osvrnuo i na kritike bivšeg predsjednika Ferrarija Luce di Montezemola, koji je ranije izjavio da bi ovom automobilu trebalo skinuti Ferrarijev znak.
'Mislim da je pogriješio. Vjerujem da je reagirao na prvi dojam. Volio bih vjerovati da je nakon nekoliko dana i on promijenio mišljenje', zaključio je Mazzu.