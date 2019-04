S-klasa među SUV-ovima: Više prostora, više udobnosti, više luksuza

Potpuno obnovljena treća generacija, ne samo da izgleda bolje, nego je i puno bolja od svog prethodnika

Novi GLS dolazi s dvije izvedbe motora za europsko tržište. Početni model 350 d 4MATIC ima redni 6-cilindrični turbodizelski motor obujma 2925 cm³, snaga mu je 286 KS, a najveći okretni moment 600 Nm. Ubrzanje do 100 km/h je 7 sekundi, a krajnja brzina 227 km/h. U modelu 400 d 4MATIC je isti redni 6-cilindrični dizelski motor obujma 2925 cm³, ali snažniji te ima 330 KS, a najveći okretni moment 700 Nm. Ubrzanje do 100 km/h je 6,3 sekundi, a krajnja brzina 238 km/h. Obje verzije GLS-a dolaze zajedno s istim devet-stupanjskim 9G-TRONIC automatskim mjenjačem i 4MATIC pogonom na sva četiri kotača. Za američko tržište u modelu GLS 580 4MATIC tu je i verzija twin-turbo 4,0-litreni V8 motor s EQ Boost hibridnom tehnologijom, snage respektabilnih 489 KS i najvećim okretnim momentom od 700 Nm, s dodatnih kratkotrajnih 22 KS i 250 Nm preko EQ Boosta. Integrirani 48-voltni starter-generator (ISG) je odgovoran za hibridne funkcije kao što su EQ Boost ili oporavak energije, dok istovremeno omogućuje uštedu goriva koja je prethodno bila rezervirana za visokonaponsku hibridnu tehnologiju.

Nova značajka paketa za pomoć pri vožnji Plus: Kada vozite autocestom, Active Stop-and-Go Assist je u stanju održavati se u traci i održavati sigurnosnu udaljenost uz visoku razinu dostupnosti pri brzinama do oko 60 km/h. Pomoć za manevriranje prikolicom dostupan je kao opcija za GLS u Europi. To olakšava manevriranje za vozače koji nisu toliko upoznati s vučom prikolicama. I to je također korisno za iskusnije vozače kada vuku duže prikolice.

Nova GLS-klasa će do kraja godine izaći na tržište u SAD-u i zapadnoj Europi, a proizvodi se u Tuscaloosi, u američkoj saveznoj državi Alabama.