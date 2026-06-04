Planulo 20 električnih automobila, ali razlog nema veze s baterijama

U okrugu Ganjingzi, u industrijsko-lučkom području grada Daliana na sjeveroistoku zemlje, izgorjelo je 20 električnih automobila koji su čekali isporuku kupcima.

Prema prvim informacijama, požar nije izazvao tehnički kvar, nego nakupine topoline pahuljice - laganog biljnog materijala koji se u proljeće i početkom ljeta masovno širi zrakom i taloži uz ceste, parkirališta i skladišne prostore.

Pahuljica koja gori kao barut

Riječ je o vlaknima koja izgledaju poput oblaka vate, ali u suhim uvjetima mogu biti iznimno zapaljiva. Sadrže prirodna ulja, lako se nakupljaju ispod vozila i, ako dođu u kontakt s plamenom ili izvorom topline, požar se može proširiti u nekoliko sekundi. Upravo to se, prema lokalnim vlastima, dogodilo u Dalianu.

Kao mogući uzrok požara navodi se postupak 74-godišnjeg muškarca koji je navodno pokušao očistiti nagomilanu pahuljicu tako što ju je zapalio upaljačem. Vjetar je potom brzo proširio vatru prema nizu parkiranih električnih automobila.

Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar i nije bilo ozlijeđenih, ali je materijalna šteta velika. Vozila su potpuno izgorjela i od njih su uglavnom ostali samo metalni dijelovi konstrukcije.

Automobili čekali isporuku kupcima

Kineske vlasti nisu službeno objavile o kojim je modelima riječ, već su ih opisale kao vozila na novu energiju koja su bila u fazi prije isporuke.

Prema fotografijama s mjesta događaja, španjolski mediji navode da bi se moglo raditi o primjercima modela Geely Galaxy A7, jedne od novijih elektrificiranih limuzina na kineskom tržištu.

Automobili su bili parkirani jedan uz drugi, što je dodatno olakšalo širenje topline i vatre. Kada se zapaljena pahuljica uvukla ispod vozila, požar je brzo zahvatio cijeli niz automobila.

Ovaj slučaj poslužio je kao novo upozorenje logističkim centrima i skladištima automobila. Električni automobili često su pod povećalom zbog sigurnosti baterija, ali incident iz Kine pokazuje da i sezonski, naizgled bezazleni okolišni rizici mogu izazvati veliku štetu.