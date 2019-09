Picanto na struju? Sudeći prema najavama iz Kije, da, i to uskoro

Nije tajna da upravo najmanji model automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem u Europi imaju problema sa strogim mjerama EU, no proizvodni troškovi električne verzije još su jako veliki

Očekuje se da će Volkswagen grupa zamijeniti svoje automobile VW Up, Škoda Citigo i Seat Mii s motorima s unutrašnjim izgaranjem električnim verzijama s baterijama. Seat je dobio zadatak da razvije male električne automobile unutar Volkswagen grupe koji će koštati manje od 20.000 eura po komadu.

Renault je pak na sajmu automobila u Frankfurtu, koji traje do 22. rujna, rekao kako rade na pokretanju električnog vozila koje će koštati 10.000 eura u europi u roku od pet godina.

Izvršni direktor Kia Motors Europe skeptičan je da će Renault postići taj cilj. 'Mislim da je to vrlo hrabra izjava, jer jedna od najizazovnijih stvari je učiniti električne automobile profitabilnim. I što je automobil manji, to je kompliciranije. Dakle, imati električni automobil u vrijednosti od 10.000 eura u tom vremenskom okviru, to je vrlo izazovno i ne baš realno', rekao je Herrera za Automotive News Europe.