Nissan je objavio i datum službenog predstavljanja nove generacije crossovera Juke

Početak rujna će biti jako zanimljiv, jer će svijet moći doznati sve o novom gradskom mališanu Nissana

Nissan je jučer objavio kako će nova generacija modela Juke biti svijetu predstavljena 3. rujna ove godine. No, iako sada imamo već tri teaser fotografije , na cestama se već mogao vidjeti relativno malo zamaskirani novi maleni crossover od kojeg ovaj japanski proizvođač puno očekuje.

Novi Juke koristi zajedničku platformu Family B (Common Module Family ili CMF-B) Renault-Nissan-Mitsubishi Alijanse. Ova platforma ujedno podržava nove Renaultove modele Captur i Clio i donosi nekoliko prednosti. Za početak, veličina Jukea još je uvijek razumnih 4210 mm (plus 75 mm), no međuosovinsko rastojanje poraslo je za 106 mm na 2636 mm. To je 85 mm više od direktnog suparnika Volkswagenovog T-Crossa, što omogućava jednu od prostranijih kabina u svojoj klasi.