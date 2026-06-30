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Nevjerojatne scene: Više od 25.000 Vespi stiglo u Rim na proslavu 80. rođendana legendarnog motocikla

S. M.

30.06.2026 u 20:15

Vespe u Rimu
Vespe u Rimu Izvor: Screenshot / Autor: X
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Vespa je svoj 80. rođendan proslavila ondje gdje joj možda i najviše pristaje - u Rimu. Tisuće vozača iz cijelog svijeta sudjelovale su u velikoj paradi kroz Vječni grad, pretvorivši proslavu u pokretni muzej talijanskog stila, nostalgije i motokulture.

Vespa nije samo skuter. Za mnoge je ona simbol Italije, slobode, ljeta, uskih gradskih ulica i vremena kada je mobilnost mogla biti jednostavna, elegantna i šarmantna. Upravo zato njezin 80. rođendan nije mogao proći tiho.

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Rim je od 25. do 28. lipnja bio domaćin velikog okupljanja pod nazivom 'Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon', a najatraktivniji dio proslave bila je velika parada kroz grad. Prema navodima organizatora, u Rim su stigli vozači i klubovi iz brojnih zemalja, a sam događaj pretvorio je talijansku prijestolnicu u svjetsko središte ljubitelja Vespe.

Kolona kroz srce Rima

Šarena povorka Vespi prošla je pored nekih od najpoznatijih rimskih lokacija, uključujući Kolosej i područje Rimskog foruma. Prizor tisuća skutera različitih generacija bio je prava posveta modelu koji se proizvodi još od 1946. godine i koji je od praktičnog prijevoznog sredstva postao globalna ikona.

U sklopu događaja uređen je i Vespa Village, s izložbama, paradama, klupskim susretima i drugim programima za ljubitelje marke. Rim je tako nekoliko dana živio u znaku dvaju kotača, retro dizajna i prepoznatljivog talijanskog šarma.

Od poslijeratne Italije do svjetske ikone

Vespa je nastala nakon Drugog svjetskog rata kao pristupačno i praktično prijevozno sredstvo, ali vrlo brzo je prerasla svoju osnovnu funkciju. Njezin oblik, lakoća vožnje i filmska pojavljivanja pretvorili su je u simbol načina života, a ne samo u skuter.

Do danas je prodano oko 20 milijuna primjeraka diljem svijeta, a Vespa se i dalje prepoznaje na prvi pogled. Malo je vozila koja su uspjela ostati toliko jednostavna, a istodobno toliko snažno vezana uz stil i emociju.

Rođendan kakav ikona zaslužuje

Velika rimska proslava pokazala je da Vespa i nakon osam desetljeća ima publiku koja je ne doživljava samo kao prijevoz. Za jedne je to uspomena, za druge kolekcionarski predmet, a za treće i dalje najšarmantniji način kretanja gradom.

U vremenu električnih SUV-ova, digitalnih kokpita i sve težih automobila, Vespa podsjeća da za automobilski, odnosno motorizirani kult ponekad ne treba mnogo: Dva kotača, jednostavna silueta i dovoljno karaktera da preživi 80 godina.

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