Nevjerojatne scene: Više od 25.000 Vespi stiglo u Rim na proslavu 80. rođendana legendarnog motocikla

Vespa je svoj 80. rođendan proslavila ondje gdje joj možda i najviše pristaje - u Rimu. Tisuće vozača iz cijelog svijeta sudjelovale su u velikoj paradi kroz Vječni grad, pretvorivši proslavu u pokretni muzej talijanskog stila, nostalgije i motokulture.

Vespa nije samo skuter. Za mnoge je ona simbol Italije, slobode, ljeta, uskih gradskih ulica i vremena kada je mobilnost mogla biti jednostavna, elegantna i šarmantna. Upravo zato njezin 80. rođendan nije mogao proći tiho.

Rim je od 25. do 28. lipnja bio domaćin velikog okupljanja pod nazivom 'Vespa Roma 2026 - 80 years of an icon', a najatraktivniji dio proslave bila je velika parada kroz grad. Prema navodima organizatora, u Rim su stigli vozači i klubovi iz brojnih zemalja, a sam događaj pretvorio je talijansku prijestolnicu u svjetsko središte ljubitelja Vespe. Kolona kroz srce Rima Šarena povorka Vespi prošla je pored nekih od najpoznatijih rimskih lokacija, uključujući Kolosej i područje Rimskog foruma. Prizor tisuća skutera različitih generacija bio je prava posveta modelu koji se proizvodi još od 1946. godine i koji je od praktičnog prijevoznog sredstva postao globalna ikona.

One city. One passion.



From every corner of the world to the heart of Rome, thousands of Vespa riders joined together for a spectacular parade celebrating 80 years of an icon. pic.twitter.com/4LJoEEYQup — Vespa Indonesia (@Vespa_IND) June 28, 2026

U sklopu događaja uređen je i Vespa Village, s izložbama, paradama, klupskim susretima i drugim programima za ljubitelje marke. Rim je tako nekoliko dana živio u znaku dvaju kotača, retro dizajna i prepoznatljivog talijanskog šarma. Od poslijeratne Italije do svjetske ikone Vespa je nastala nakon Drugog svjetskog rata kao pristupačno i praktično prijevozno sredstvo, ali vrlo brzo je prerasla svoju osnovnu funkciju. Njezin oblik, lakoća vožnje i filmska pojavljivanja pretvorili su je u simbol načina života, a ne samo u skuter.

80 years of an Icon, Vespa event in Rome. pic.twitter.com/IMkCOJLODn — Angelo van Schaik (@OlandeseRoma) June 27, 2026