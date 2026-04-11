'Nećemo kineske automobile! Oni su rak'

Sjedinjene Američke Države spremaju novi udar na kinesku autoindustriju.

Republikanski senator Bernie Moreno najavio je kako će već idući mjesec predložiti zakon kojim bi se dodatno pooštrila zabrana ulaska kineskih proizvođača automobila na američko tržište. Riječ je o nastavku politike koju je administracija Joea Bidena uvela početkom 2025. godine, kada je praktički onemogućena prodaja kineskih putničkih vozila u SAD-u. Ključni razlog bile su zabrinutosti za nacionalnu sigurnost, ponajprije zbog mogućnosti prikupljanja osjetljivih podataka o korisnicima. Strah od podataka u središtu priče Moderni električni automobili danas prikupljaju ogromne količine podataka - od lokacije i načina vožnje do navika korisnika. Upravo je mogućnost da ti podaci završe u rukama stranih vlasti jedan od glavnih argumenata zagovornika strožih mjera.

Prema Morenovim riječima, vozila kineskog podrijetla predstavljaju 'rak' za Sjedinjene Države, a cilj mu je spriječiti ulazak bilo kojeg modela povezanog s Kinom na američko tržište. 'Ne dopuštamo Huaweiju ulazak u našu telekomunikacijsku infrastrukturu. Nećemo dopustiti ni kineskim proizvođačima automobila da uđu na ovo tržište. Spriječit ćemo da taj problem uopće uđe u naš sustav, a očekujemo i od drugih zemalja da učine isto', poručio je Moreno.

Moreno je ovu izjavu dao na forumu uoči Sajma automobila u New Yorku, gdje je dodatno podigao buru pozivom drugim državama da primijene 'kemoterapiju' na kineske automobile, čime je izazvao snažne reakcije i otvorio novu raspravu na spoju politike, trgovine i tehnologije. Kina uzvraća optužbama Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu brzo je reagiralo, optuživši SAD za protekcionizam i kršenje načela slobodnog tržišta. 'Kina je otvorena za globalne proizvođače automobila, dok Sjedinjene Države postavljaju prepreke i diskriminatorne politike kako bi spriječile pristup kineskim vozilima. Ovakve mjere predstavljaju ekonomski pritisak i nepravednu konkurenciju, čemu se odlučno protivimo', poručili su iz veleposlanstva.