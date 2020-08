Nadzorne kamere u automobilu? Evo popisa zemalja u kojim su dopuštene i onih u kojima to nisu

Pravila koja se odnose na uporabu nadzorne kamere u automobilu ili dashcam-a u europskim se zemljama jako razlikuju i često su nejasna

Austrija je jedna od zemalja u kojoj su pravila nejasna. Ne tako davno, jednostavno držanje nadzorne kamere u vašem automobilu značilo bi vam kaznu, čak i ako je isključena. Danas? Sve kamere s fiksnim položajem koje snimaju javne prostore moraju biti registrirane kod vlasti. Austrijski automobilski klub ÖAMTC tvrdi da se to ne odnosi na kamere na nadzornoj ploči. Tako da ju možete koristiti. Ali snimku ne smijete objaviti! Svako snimanje u kojem se mogu prepoznati osobe ili automobili (registarski brojevi) je nezakonito, a objavljivanje snimke može rezultirati novčanom kaznom u iznosu do 10.000 eura. Stoga se savjetuje oprez.

Ovo je danas prilično poznata slika unutrašnjosti naših automobila: splet USB kablova s ​​priključka za struju s razdjelnikom za punjenje raznih iPada, telefona, DVD playera i nadzornih kamera. Svi Škodini modeli od 2021. godine nadalje, učinit će da ovo postane prošlost, barem što se tiče nadzornih kamera. To je zato što je jedna od inovacija pametno smješten priključak za napajanje nadzorne kamere. Kao i nova Škoda Octavia, modeli Superb, Kodiaq, Karoq, Scala i Kamiq dobit će USB-C priključke. Na zahtjev kupca može se nalaziti i u retrovizoru.

Pravila u Mađarskoj prilično su čudna. Dopušteno vam je korištenje nadzorne kamere u osobne svrhe, ali ne postoji precizna definicija onoga što to znači. Štoviše, snimke moraju biti niske razlučivosti i niske brzine kadra (low frame rate), a morate biti sigurni da je nitko drugi neće zloupotrijebiti i da će biti izbrisane nakon pet radnih dana. Naša preporuka: umjesto da trošite vrijeme na promjenu postavki fotoaparata na granici i brinete se o brisanju vaših snimaka, jednostavno ju skinite.

U Švicarskoj je to vrlo komplicirano. Upotreba dashcam-a nije zabranjena. Ali postoji nekoliko uvjeta. Prvo: potreban vam je valjan razlog - ne možete snimati samo radi njega samoga ili kao dokumentarne snimke s vaših putovanja. Drugo: svi koji imaju videozapise moraju znati da ih snimate, što je nerealno. Treće: proporcionalnost - dopušteno vam je samo snimanje važnih događaja, a ne desetine ili stotine kilometara uobičajene vožnje (a samim tim i stotine automobila i ljudi). Stoga biste trebali uključiti nadzornu kameru samo nekoliko sekundi prije nesreće ili drugog incidenta. Ako želite naš savjet, ostavite svoju kameru kod kuće.

Jeste li primijetili da Rusija nije uključena na popis? To je zato što je to jedna od onih zemalja u kojoj nema posebnih pravila i ograničenja upotrebe nadzorne kamere. A Rusija je, prema mnogim ljudima, zemlja u kojoj su nadzorne kamere u automobilu vrlo korisne i postale raširena pojava. Sigurno ste vidjeli videozapise na Facebooku ili YouTubeu koji prikazuju bizarne i iskreno nevjerojatne situacije koje se događaju na ruskim cestama.

Prema Hrvatskom autoklubu (HAK), posljednjih nekoliko godina sve više automobila ima ugrađene kamere koje snimaju promet ispred vozača. Načelno, svi koji postavljaju takve kamere učinili su to prvenstveno kako bi zaštitili sebe, odnosno da u slučaju bilo kakvog incidenta, nezgode ili nesreće imaju snimljeno što se zapravo dogodilo. Do 25. svibnja prošle godine ništa, po tom pitanju, zapravo nije bilo sporno, a onda je na snagu stupila Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, takozvani GDPR, i sve se – izokrenulo. Sad je upitno, naime, jesu li takve snimke zakonite i što sve famozna Uredba povlači sa sobom.

Što je sa ostatkom svijeta?

Azija – ima najveći potencijal za rast nadzornih kamera. Upotreba dashcam-a u Kini porasla je za dvadeset posto u posljednjih nekoliko godina. I nastavit će se povećavati, jer će zemlja uskoro prestići SAD kao najveće svjetsko tržište automobila. Broj madzornih kamera u automobilu neprekidno raste, kao i u Južnoj Koreji. To vrijedi i za jugoistočnu Aziju, npr. u Indoneziji, Maleziji ili Singapuru, gdje su opasnosti na cestama i prijevare sa osiguranjem uobičajene. Japan je pomalo iznimka, jer se nadzorne kamere uglavnom koriste u taksijima i policijskim automobilima radi praćenja ponašanja vozača i poboljšanja njihove učinkovitosti.

Sjeverna Amerika - u Kanadi i SAD-u obično pojedinačne države postavljaju pravila o uporabi dashcam-a. U Kanadi je uporaba nadzornih kamena u potpunosti zakonita jer se velika većina cesta smatra javnim prostorom, tako da ništa ne može spriječiti da se u nesrećama snimaju snimke u svrhu samozaštite. Video snimke javnih mjesta i događanja u SAD-u obuhvaćene su Prvim amandmanom, dok pravila o snimanju privatnih događanja određuju pojedine države. Mada, snimanje zvuka je drugačija stvar jer to nije tako jasno dopušteno. I dok su pitanja privatnosti glavne točke prijepora u Europi, u SAD-u je fokusiranje na pozicioniranju nadzornih kamera u vidno polje vozača. Države poput Kalifornije ili Kolorada dopuštaju da se nadzorne kamere pričvršćuju na vjetrobransko staklo, ali Teksas i New York, recimo, zabranjuju da se na vjetrobransko staklo pričvrsti 'bilo što neprozirno'. To ne znači da su nadzorne kamere tamo ilegalne - samo morate dobro razmisliti o tome gdje ih pozicionirati.

Australija – nadzorne kamere u automobilu su legalne u svim njihovim državama, a snimke s njih cijene osiguravajuća društva i policija.