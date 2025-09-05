OGRANIČENA SERIJA

Lexus pokazao LBX Vibrant izdanje: Posebna verzija njihovog najprodavanijeg kompaktnog crossovera

05.09.2025 u 10:36

Lexus LBX Vibrant Edition
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus
LBX je postao ključni model Lexusa u Europi, osiguravši snažnu prisutnost na novom tržišnom području i uspješno ostvarivši svoju glavnu ulogu – privući nove kupce marki Lexus. Njihov je drugi najprodavaniji model, s više od 23.000 prodanih primjeraka u 2024.

Od lansiranja 2023. godine, LBX je ispunio obećanje da će Lexusovu marku obogatiti uzbudljivom novom dimenzijom i privući tisuće novih kupaca oduševljenih svježim 'premium casual' pristupom stilu i luksuzu. Te se kvalitete sada potvrđuju i dodatno naglašavaju najavom posebne verzije – novog LBX Vibrant Edition modela.

Lexus LBX Vibrant Edition
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

Kao što i sam naziv sugerira, Vibrant Edition donosi upečatljive dizajnerske detalje koji naglašavaju moderan i urban izgled LBX-a. Dodajući još više izbora u već bogatu i raznoliku LBX ponudu, ovo izdanje savršeno utjelovljuje Lexusovo načelo 'učiniti luksuz osobnim'.

Lexus LBX Vibrant Edition
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

S novim Vibrant Edition izdanjem LBX nudi još veći izbor i ekskluzivne dizajnerske značajke koje naglašavaju sportski, dinamičan izgled. LBX je autentičan Lexus, samo manjih dimenzija.

Posebne značajke dodatno ističu sportski i agilni karakter LBX Emotion izvedbe: 18-colni mat crni aluminijski naplatci, crni prednji i stražnji spojleri, crni okviri prozora i vrata te umetci u piano crnoj boji na branicima. Tu je i detalj u crnom kromu iznad prednje maske, dok je sama maska izvedena u sjajno crnoj boji – inspiriranoj konceptnim modelom visokih performansi LBX RR Morizo.

Lexus LBX Vibrant Edition
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

Dostupne su tri vanjske boje: dvobojne kombinacije crnog krova i stupova (Astral Black) s crvenim (Ruby Red) ili bijelim (Sonic Quartz) karoserijskim površinama te jednobojna izvedba u Astral Black nijansi. Posebnost izdanja dodatno naglašava Vibrant Edition oznaka na stražnjim stupovima.

Lexus LBX Vibrant Edition
  • Lexus LBX Vibrant Edition
  • Lexus LBX Vibrant Edition
  • Lexus LBX Vibrant Edition
  • Lexus LBX Vibrant Edition
  • Lexus LBX Vibrant Edition
    +18
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

Unutrašnjost ovog gradskog SUV-a dočarava njegov 'vibrantan' karakter kroz crna poluanilinska kožna sjedala s kontrastnim detaljima u nijansi Dark Rose na bočnim osloncima, ramenima, podlošcima za koljena, središnjoj konzoli i naslonima za ruke na prednjim vratima. Sportski dojam i Lexusova vrhunska izrada dodatno se ističu crvenim dvostrukim Tatami šavovima na naslonima sjedala i sigurnosnim pojasima u boji Dark Rose.

Lexus LBX Vibrant Edition
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

LBX-ova kvaliteta 'klasu iznad' očituje se i u bogatoj opremi: vozačevo sjedalo podesivo u osam smjerova, ambijentalna rasvjeta u 64 nijanse, bežični punjač, nanoe-X tehnologija pročišćavanja zraka i mjenjač s ručicama iza volana za ručno sekvencijalno prebacivanje brzina.

Lexus LBX Vibrant Edition
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

Vibrant Edition opremljen je najnovijim Lexusovim hibridnim sustavom s ultra-učinkovitim 1,5-litrenim trocilindričnim motorom, maksimalne snage 136 KS (100 kW). Kao najsloženiji i najmanji model u aktualnoj Lexus ponudi, idealno je prilagođen vožnji gradskim ulicama, s povišenim položajem vozačevog sjedala i malim krugom okretanja od 10,4 m.

Lexus LBX Vibrant Edition
Lexus LBX Vibrant Edition Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

Novi Lexus LBX Vibrant Edition će biti proizveden u ograničenoj seriji, samo u razdoblju od rujna 2025. do svibnja 2026.

tportal
