Vinjete u Austriji skrivaju hrpu trikova: Na dvije stvari treba posebno paziti

Iako je do 2026. godine ostalo još mjesec dana, već se može kupiti godišnja vinjeta za autoceste u Austriji. No, prilikom kupnje treba biti oprezan, jer od cijelog niza internetskih servisa za kupnju vinjeta, mnogi će uzeti dodatnu proviziju.

Kako javlja HAK Revija, najisplativije je kupiti godišnju vinjetu na internetskim stranicama austrijskog upravitelja autocestama (ASFINAG). Godišnja vinjeta za 2026. godinu košta 106,80 eura i mora se aktivirati do 1. veljače. Vinjeta za ovu godinu vrijedit će do 31. siječnja.

No, ima još "trikova" s austrijskim vinjetama kupljenima online. Naime, zbog zakonskog prava na odustajanje od online kupnje u roku od 14 dana nakon transakcije, vinjete kupljene putem interneta postaju važeće tek 18 dana nakon kupnje. Iznimka su jedino jednodnevne i desetodnevne digitalne vinjete.