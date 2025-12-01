Vinjete u Austriji skrivaju hrpu trikova: Na dvije stvari treba posebno paziti

Brojni internetski servisi za kupnju vinjeta u Austriji, osim pune cijene uzimaju i dodatnu proviziju. No, prava se zamka krije u tamošnjem zakonu o zaštiti potrošača
Iako je do 2026. godine ostalo još mjesec dana, već se može kupiti godišnja vinjeta za autoceste u Austriji. No, prilikom kupnje treba biti oprezan, jer od cijelog niza internetskih servisa za kupnju vinjeta, mnogi će uzeti dodatnu proviziju.
Kako javlja HAK Revija, najisplativije je kupiti godišnju vinjetu na internetskim stranicama austrijskog upravitelja autocestama (ASFINAG). Godišnja vinjeta za 2026. godinu košta 106,80 eura i mora se aktivirati do 1. veljače. Vinjeta za ovu godinu vrijedit će do 31. siječnja.
No, ima još "trikova" s austrijskim vinjetama kupljenima online. Naime, zbog zakonskog prava na odustajanje od online kupnje u roku od 14 dana nakon transakcije, vinjete kupljene putem interneta postaju važeće tek 18 dana nakon kupnje. Iznimka su jedino jednodnevne i desetodnevne digitalne vinjete.
Vožnja bez vinjete je najskuplja vožnja
Za one koji žele godišnju vinjetu koja vrijedi odmah, preostaju benzinske postaje, kiosci i poslovnice austrijskog automoto kluba (ÖAMTC).
Dakle, godišnja vinjeta košta 106,80 eura, dvomjesečna će stajati 32 eura, a desetodnevna vinjeta će biti 12,80 eura. Jednodnevna digitalna vinjeta košta 9,60 eura.
Vožnja bez vinjete u Austriji najskuplja je vožnja. Na više od 2200 kilometara autocesta redovito patrolira stotinjak djelatnika Službe za nadzor, a tu je i dvadesetak automatskih kamera kojima se redovito mijenjaju lokacije. Kazna za vožnju bez vinjete je 120 eura za osobna vozila. Tko to ne može ili neće platiti na licu mjesta, pokreće se upravni postupak u kojem kazne mogu doseći i 3000 eura, piše Večernji.
Treba reći da vinjete ne pokrivaju sve dionice autocesta. Potrebno je platiti dodatnu cestarinu uglavnom za tunele ili dionice koje su u pograničnim zonama. Za te dionice također postoji mogućnost online plaćanja.