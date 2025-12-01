nije jednostavno

Vinjete u Austriji skrivaju hrpu trikova: Na dvije stvari treba posebno paziti

M.Da.

01.12.2025 u 23:02

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: GeoPic / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Brojni internetski servisi za kupnju vinjeta u Austriji, osim pune cijene uzimaju i dodatnu proviziju. No, prava se zamka krije u tamošnjem zakonu o zaštiti potrošača

Iako je do 2026. godine ostalo još mjesec dana, već se može kupiti godišnja vinjeta za autoceste u Austriji. No, prilikom kupnje treba biti oprezan, jer od cijelog niza internetskih servisa za kupnju vinjeta, mnogi će uzeti dodatnu proviziju.

Kako javlja HAK Revija, najisplativije je kupiti godišnju vinjetu na internetskim stranicama austrijskog upravitelja autocestama (ASFINAG). Godišnja vinjeta za 2026. godinu košta 106,80 eura i mora se aktivirati do 1. veljače. Vinjeta za ovu godinu vrijedit će do 31. siječnja.

No, ima još "trikova" s austrijskim vinjetama kupljenima online. Naime, zbog zakonskog prava na odustajanje od online kupnje u roku od 14 dana nakon transakcije, vinjete kupljene putem interneta postaju važeće tek 18 dana nakon kupnje. Iznimka su jedino jednodnevne i desetodnevne digitalne vinjete.

vezane vijesti

Vožnja bez vinjete je najskuplja vožnja

Za one koji žele godišnju vinjetu koja vrijedi odmah, preostaju benzinske postaje, kiosci i poslovnice austrijskog automoto kluba (ÖAMTC)

Dakle, godišnja vinjeta košta 106,80 eura, dvomjesečna će stajati 32 eura, a desetodnevna vinjeta će biti 12,80 eura. Jednodnevna digitalna vinjeta košta 9,60 eura

Vožnja bez vinjete u Austriji najskuplja je vožnja. Na više od 2200 kilometara autocesta redovito patrolira stotinjak djelatnika Službe za nadzor, a tu je i dvadesetak automatskih kamera kojima se redovito mijenjaju lokacije. Kazna za vožnju bez vinjete je 120 eura za osobna vozila. Tko to ne može ili neće platiti na licu mjesta, pokreće se upravni postupak u kojem kazne mogu doseći i 3000 eura, piše Večernji

Treba reći da vinjete ne pokrivaju sve dionice autocesta. Potrebno je platiti dodatnu cestarinu uglavnom za tunele ili dionice koje su u pograničnim zonama. Za te dionice također postoji mogućnost online plaćanja. 

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DINAMIČKA PREMIJERA

DINAMIČKA PREMIJERA

Isprobali smo novi Renault Clio: Lijepo dizajnirani kompakt koji pruža iznimno ugodno iskustvo vožnje
UOČI PREMIJERE

UOČI PREMIJERE

Opel najavio novu Astru i Astru Sports Tourer: Iduće poglavlje 90-godišnje priče o uspjehu kompaktne klase
kultura, dizajn i iskustveni luksuz

kultura, dizajn i iskustveni luksuz

Lexus Fizz & Flow druženje: Održana večer japanskog dizajna, tehnologije i fermentacije

najpopularnije

Još vijesti