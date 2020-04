Ako poduzmete sve potrebne mjere opreza, vaš automobil bi trebao biti spreman za vožnju nakon ukidanja ograničenja kretanja

Ovo se odnosi na većinu vozača, koji iz nekog razloga neko vrijeme neće trebati koristiti svoj automobil na način na kakav su to uobičajeno navikli. Sumnjamo da će se uskoro nakon radnog tjedna odlučiti iz kontinentalne Hrvatske potegnuti vikendom prema moru, ako ništa drugo onda da sjednu na rivu i uz kavicu iz kafića, prigodno smještenog uz samo more, promatrati valove i uživati u sunčanim zrakama. Ili obrnuto, s mora prema unutrašnjosti države - posve je isto!

Za to ima više razloga; prije svega kao uzorni građani Hrvatske – ostati ćete doma i čuvati sebe, svoje najmilije, ali i sve ostale sugrađane od širenja pandemije kronavirusa, čak i ako niste zaraženi. Drugo, možda ste nažalost jedan od onih koje je ovaj zagrebački potres izravno pogodio, pa u ovome trenutku spašavate 'goli život'.

Treće, ako baš nemate opravdanog razloga za prelazak granica vašeg prebivališnog mjesta, i nećete imati puno manevarskog prostora da bi ste napravili neku veću kilometražu svojim automobilom, eventualno tu i tamo skočite do trgovine prehrambenim artiklima. Četvrto, vjerojatno ćete i osjetiti negativan utjecaj gospodarstva, koje trenutno ne funkcinionira punim kapacitetom, na vaše kućne financije. Peto, muči vas neizvjesnost koliko će sve ovo zapravo trajati, pa se nećete tako lako odlučiti na avanturu ovakvog tipa. Šesto, trenutno su kafići i restorani ionako zatvoreni.

Čuvajte svoj automobil od atmosferskih utjecaja

Ako vam je na raspolaganju garaža, stavite automobil unutra, na pripremljeno i očišćeno mjesto. Ako nemate tu sreću da vam je na raspolaganju zatvorena garaža ili barem natkriveni prostor, na internetu su dostupne različite navlake za automobile, kako bi se smanjio rizik od prekrivanja istog prašinom, prljavštinom, nereda koje mogu učiniti ptice, moguće tuče ili jednostavno – od hrđe. One mogu zaštititi vaš automobil od najgorih negativnih elemenata. No uvijek temeljito operite svoj automobil prije nego što ga stavite pod bilo kakav pokrov kako ne bi došlo do oštećenja laka vaše karoserije.

Ako je vaš automobil dovoljno 'sretan' da ima krov nad glavom, trebali biste ostaviti jedan od prozora lagano otvorenim da spriječite nakupljanje plijesni u unutrašnjosti. Ipak budite oprezni: bilo koji otvori mogu omogućiti insektima, malim pticama, pa čak i miševima ili štakorima da uđu u vaš automobil i naprave gnijezdo. Zna se dogoditi da glodavci izgrizu izolaciju električnih kablova, gumene dijelove, sjedala i obloge unutar kabine, pa redovito provjeravajte svoj automobil radi neželjenih gostiju.