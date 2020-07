Help Connect povećava sigurnost na dva kotača: Razvijen mrežni sustav hitnih poziva za vozače motocikala

Rizik od stradavanja u prometnim nesrećama i dalje je do 20 puta veći za motocikliste nego za putnike u automobilu, a u slučaju prometne nesreće svaka je sekunda dragocjena

U slučaju prometnih nesreća u kojima sudjeluju motociklisti svaka sekunda se računa. A što brže motociklisti dobiju pomoć, veće su im šanse za preživljavanje. Rizik od stradavanja u sudaru i dalje je do 20 puta veći za motocikliste nego za putnike u automobilu. S Help Connect sustavom, njemački proizvođač elektronike i dijelova za autoindustriju Bosch razvio je mrežni sustav hitnih poziva za vozače motocikala i na taj način ubrzao lanac spašavanja.

'Help Connect dopunjuje Boschov široki portfelj sigurnosnih sustava motocikala digitalnim anđelom čuvarom', kaže Harald Kröger, direktor Robert Bosch GmbH. Mrežni sustav hitnih poziva otkriva nesreće pomoću inteligentnog algoritma sudara u inercijalnoj senzorskoj jedinici u vozilu. Pomoću aplikacije za pametne telefone, Help Connect preko Boschovog servisnog centra prenosi informacije djelatnicima Hitne pomoći o mjestu nesreće i vozača, što im olakšava pronalazak unesrećenih. Automatska obavijest može skratiti vrijeme do dolaska hitnih službi na mjesto nesreće i do 50 posto u pojedinačnim slučajevima (izvor: EU projekt Harmonised Pan-European eCall Deployment, I_HeERO).