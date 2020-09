[FOTO/VIDEO] Vozili smo Seat Leon 1.5 EcoTSI 110kW mHEV DSG FR; sportski kompaktni hatchback izvrsnih karakteristika

Seat Leon FR je bez daljnega silno zabavan i dizajnerski pogođen automobil, ali možda se o njemu premalo zna u javnosti, no treba reći i da postoji nemali broj, naročito mlađih vozača, kojima je linija FR gotovo kultna

Kada je krajem siječnja ove godine Seat, španjolski proizvođač automobila iz Volkswagen Grupe, pokazao svijetu svoju četvrtu generaciju svog najprodavanijeg modela Leona prodajne brojke prethodne tri generacije od 2,2 milijuna komada dovoljno su govorile za sebe. Nažalost, zbog dobro poznatih razloga, ona prava 'live' premijera ipak se nije dogodila na Sajmu automobila u Ženevi u ožujku, koji je bio otkazan u posljednji trenutak.

Seat je svojoj najnovijoj četvrtoj generaciji dodao napredne mogućnosti povezivanja i hibridne pogonske sklopove koji štede gorivo. Četvrta generacija Leona prvi je potpuno povezani automobil Seata i njihov najinovativniji proizvod do danas, a podatak o uloženih više od 1,1 milijarde eura u novi Leon, 'uglavnom u razvoj vozila i poboljšanje proizvodnih pogona', i nije mogao drugačije završiti nego odvažnijim automobilom od prethodne generacije. Naravno, to je i dobar razlog da posvetimo malo više vremena najnovijem Leonu, a na našem testu je ovaj puta bio model točne oznake Seat Leon 1.5 EcoTSI 110kW mHEV DSG FR. Ako ste se ikada pitali što znači ova oznaka 'FR', koja označava i najsportskiju razinu opreme Seatovih modela, onda treba reći da su to početna slova od 'Formula Racing'.