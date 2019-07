Kao list na vjetru! Sve što trebate znati o najprodavanijem svjetskom električnom automobilu

Druga generacija LEAF-a posve je drugačiji automobil od prve generacije iz 2010., a danas ima i žestoku konkurenciju među kompaktnim električnim automobilima s petero vrata

Ako ste se pitali zašto naziv ovog modela pišemo velikim slovima, razlog je prilično jednostavan, naime njegovo ime je akronim i označava početna slova složenice Leading Environmentally friendly Affordable Family vehicle ili vodeći okolišu prihvatljivo dostupno obiteljsko vozilo, a osim toga leaf je i list na engleskom jeziku.

Prva generacija LEAF-a već je postavila ozbiljne standarde za sve buduće električne automobile, ali ma koliko simpatična ta prva generacija bila, druga generacija LEAF-a posve je drugačiji automobil od prve generacije iz 2010.

LEAF druge generacije donio nam je mnogo toga dobrog poput baterije koja je povećana za 50 posto (sada 40 kWh), snage motora za 40 posto (sada 150 KS/110 kW) i okretni moment za 25 posto (sada 320 Nm). Po dimenzijama novi model je dug 4490 mm što je za 45 mm više od prve generacije, širina mu je 1788 mm bez retrovizora (+ 18 mm), a visina od 1530 do 1540 mm u ovisnosti o dimenziji kotača od 16 ili 17 cola (prva generacija je bila viša za 10 mm). No međuosovinski razmak je ostao identičan; 2700 mm. Što se težine automobila tiče, druga generacija je neznatno teža; od 80 do 100 kilograma. Težina same baterije je 310 kilograma. nVolumen prtljažnika je 435 litara ( 420 litara s BOSE ozvučenjem).