[FOTO/VIDEO] Vozili smo Kia Sportage 1.6 T-GDi EX Style: Dizajnerski privlačan, kvalitetan i moderan obiteljski SUV

U vožnji testni Sportage odlikuje vrlo tih benzinski motor, kojem nimalo ne nedostaje snage, pa iako samo ubrzanje prema brojkama prelazi 10 sekundi, uz krajnju brzinu od 189 km/h, ono se u vožnji čini puno kraćim. Vozilo je stabilno i lijepo leži, a ovjes je primjeren

Kia Sportage je nedvojbeno model od kojeg korejski proizvođač najviše očekuje kada je riječ o prodajnim rezultatima, a brojke to i potkrijepljuju, jer je od prve generacije 1994. godine ovaj model prodan u više od 2,5 milijuna primjeraka u svijetu, više od 730.000 u Europi, a u Hrvatskoj više od 5500, od čega više od 2300 primjeraka prethodne 4. generacije.

Nekoliko mjeseci kasnije došao je red i na naš jednotjedni test, a model koji smo imali na raspolaganju je vjerojatno i najbolja bazična kombinacija s najvišom razinom opreme. Naš model je imao oznaku Kia Sportage 1.6 T-GDi 150 KS EX Style 6 M/T. Radi se o 1,6 litrenom turbo benzinskom modelu snage 150 KS (110 kW) s ručnim 6-brzinskim mjenjačem i pogonom na prednja dva kotača. Treba reći i da naš model nema blago hibridnu verziju pogona (MHEV), koja je recimo to tako, nadogradnja baznog motora.

Na temelju nove 'N3' arhitekture tvrtke, svaki element novog Sportagea dizajniran je i razvijen kako bi poboljšao status jednog premium SUV-a. Nova platforma 'N3' također je s nižim težištem i većom čvrstoćom snažno utjecala na karakteristike vožnje, pridonoseći profinjenoj, stabilnoj i udobnoj vožnji te sigurnom i dinamičnom upravljanju automobila. Napredni sustav upravljanja i ovjesa pomno je podešen kako bi spojio ove kvalitete. Razvojni program je pokazao kako se automobil nosi sa širokim rasponom vrsta cesta, od vijugavih alpskih ruta do autocesta bez ograničenja, i užurbanih gradskih središta do vijugavih regionalnih prometnica. Doista, novio Sportage je po tom pitanju prilično svestran, a to smo i osobno isprobali i bili jako zadovoljni.

Što se dimenzija tiče, novi Sportage nudi kompaktan međuosovinski razmak od 2680 mm (+ 10 mm), širinu bez retrovizora od 1865 mm (+ 10 mm u odnosu na prošlu generaciju), dužinu od 4515 mm (+ 30 mm) i visinu od 1645 mm (+ 10 mm). Prednji prevjes mjeri 905 mm, a stražnji 930 mm (+30 mm).