[FOTO/VIDEO] Upoznajte novi BMW iX M60: Najbolje od tri svijeta - i, X i M

Zeleno svjetlo za prvi BMW M automobil dizajniran za isključivo električnu mobilnost od samog početka. BMW predstavlja treću, još snažniju varijantu svog novog tehnološkog flagship modela

Početni signal za električnu mobilnost u prepoznatljivom stilu marke BMW M

Sa snagom od 455 kW (619 KS), odnosno električnim pogonom do 397 kW (540 KS) tijekom privremenog povećanja učinkovitosti <10 sekundi do 455 kW, maksimalnim okretnim momentom od 1015 Nm u sportskom načinu rada, odnosno 1100 Nm s aktiviranom kontrolom pokretanja i M specifičnim podešavanjem ovjesa, dodaje izvanredno iskustvo performansi svijetu lokalna mobilnost bez emisija. BMW iX M60 ubrzava s mjesta do 100 km/h za samo 3,8 sekundi. Jaka isporuka snage specifičnog M električnog pogona nastavlja se stalno u rasponima velikih opterećenja, tako da povećanje brzine također ostaje gotovo konstantno do elektronički ograničene maksimalne brzine od 250 km/h. Domet BMW-a iX M60 određen u WLTP testnom ciklusu je do 566 kilometara.