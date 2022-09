[FOTO/VIDEO] Potpuno novi BMW X1 je stigao: Saznali smo sve detalje o ovom premium kompaktnom SAV-u

Prilikom lansiranja na izbor su dva benzinska i dva dizelska motora, a slijedi potpuno električni BMW iX1 xDrive30, ali i dva plug-in hibridna (PHEV) modela i još dvije varijante s konvencionalnim pogonom s 48V blagom hibridnom tehnologijom

BMW je jučer hrvatskoj javnosti predstavio potpuno novi X1 , ulazni je to model u svijet BMW X modela. U svojoj trećoj generaciji modela, novi BMW X1 može se pohvaliti istaknutijim dizajnom, vrhunskom prostranošću, naprednom digitalizacijom – i, po prvi put, potpuno električnim pogonskim sustavom. Istovremeno, u novom BMW-u iX1, trenutačno dostupno zadovoljstvo u vožnji i moderna svestranost spojeni su s lokalnom mobilnošću bez emisija. Novi sustav kontrole i upravljanja s BMW-ovim operativnim sustavom 8 i BMW-ovim zakrivljenim zaslonom uz daleko širi izbor automatiziranih sustava za vožnju i parkiranje također pomažu u definiranju karaktera usmjerenog prema budućnosti ovog Sports Activity Vehicle (SAV) za premium kompaktni segment.

Robusna aura novog BMW-a X1 može se pojačati do velikog učinka sa specifičnim elementima dizajna modela xLine, koji uključuju stilsku zaštitu od podvozja. Model M Sport koji se također nudi kao alternativa osnovnoj specifikaciji stavlja fokus na dinamičan užitak u vožnji sa značajkama kao što su veliki otvori za rashladni zrak.

Novi BMW X1 također pruža svojim putnicima iskustvo najnovije generacije BMW iDrive multi-senzornog vozila u obliku standardnog BMW Live Cockpita Plus. Temeljen na BMW operativnom sustavu 8, sastoji se od BMW-ovog zakrivljenog zaslona sa svojom najsuvremenijom grafikom i strukturom izbornika zajedno s BMW Intelligent Personal Assistant koji je sada stekao dodatne vještine. Potpuno digitalnu skupinu zaslona čine informacijski zaslon od 10,25 inča i kontrolni zaslon s dijagonalom zaslona od 10,7 inča. Novi BMW iDrive namjerno je usmjeren na pružanje intuitivne kontrole dodirom i glasom. Opsežna digitalizacija unutrašnjosti omogućuje značajno smanjenje broja fizičkih gumba, kontrola i prekidača potrebnih za rad.

Novi My Modes kombiniraju pojedinačno odabrane postavke vozila s odgovarajućim svjetovima doživljaja za unutrašnjost. Funkcija Augmented View dostupna je kao dodatni dodatak za navigacijski sustav BMW Maps temeljen na oblaku. Unutarnja kamera omogućuje snimanje snimaka putnika ili slanje slika unutrašnjosti na pametni telefon kupca. Uz to, osobni eSIM dizajniran za 5G mobilnu tehnologiju, BMW Digital Key Plus, BMW ID funkcionalnost i integracija pametnog telefona pomoću Apple CarPlay® i Android Auto™ također su dostupni u novom BMW X1.