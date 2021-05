[FOTO/VIDEO] Peugeot 508 PSE stigao i kod nas; poznati svi detalji o ovom sportskom plug-in hibridu od 360 KS

Peugeot 508 PSE u verziji limuzine kreće od 496.900 kn, a karavanska verzija 508SW od 507.900. Za ovaj model u obje verzije možete aplicirati za državne poticaje za električna i plug-in hibridna vozila, pa se onda njegova cijena umanjuje za 40.000 kn

Peugeot je još u rujnu prošle godine u sklopu proslave svoje 210. godišnjice predstavio najsnažniji proizvodni model 'lavlje' marke do sada, novi Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered (PSE). Razvijen s trkaćim znanjem odjela Peugeot Sport, ovaj plug-in hibrid kombinira iznimnu snagu s malim emisijama CO₂ i potrošnjom goriva.

Što se tiče hibridnog pogona, na modelu 508 PSE radili su stručnjaci marke Peugeot koji su nedavno lansirali Peugeot 3008 HYBRID/HYBRID4 i Peugeot 508 HYBRID i stručnjaci odjela Peugeot Sport koji su pridonijeli svojim iskustvom s hibridnim pogonom u svijetu sportskih natjecanja. Pogon na četiri kotača osigurava optimalnu vučnu silu bez obzira na vremenske prilike. Francuska marka i sama kaže da je prvi put postigla ovakve performanse: ubrzanje od 0 do 100 km/h 5,2 sekundi, ubrzanje od 0 do 1000 m 24,5 sekundi, ubrzanje od 80 do 120 km/h u 3 s, dok mu je najveća brzina elektronički ograničena na 250 km/h.