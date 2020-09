[FOTO/VIDEO] Peugeot 508 PSE; plug-in hibrid od 360 KS s motorsport genima

Francuski je proizvođač iz PSA Grupe osmislio novu vrstu performansi koje čuvaju okoliš i omogućuju spajanje sportskog izgleda i tehnologije u novoj izvedbi 'Neo-Performance'

Peugeot je u sklopu proslave svoje 210. godišnjice predstavio najsnažniji proizvodni model 'lavlje' marke do sada, novi Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered (PSE). Razvijen s trkaćim znanjem odjela Peugeot Sport, plug-in hibrid kombinira iznimnu snagu s malim emisijama CO₂ i potrošnjom goriva.

508 Peugeot Sport Engineered ili jednostavno; 508 PSE, pruža pravo izobilje tehnologije i oslanja se na stručnost inženjera odjela Peugeot Sport. Ti su se inženjeri uvelike dokazali: na međunarodnim natjecanjima kao što je WRC (World Rally Championship), DAKAR, Pikes Peak ili WEC (World Endurance Championship); razvojem konceptnih vozila 208 FE 2013. (46 g CO₂/km – od 0 do 100 km/h u 8,2 s) i 308 R HYbrid 2015. (500 KS – okretni moment od 720 Nm - od 0 do 100 km/h u 4,0 s).

Automobil 508 PSE je iznimno snažno serijsko vozilo kakvo Peugeot još nije izradio. Njegov pogonski sklop razvija 360 KS (265 kW) i okretni moment od 520 Nm zahvaljujući kombinaciji motora s unutarnjim izgaranjem i dva elektromotora (po jedan sprijeda i straga). Taj spoj omogućuje gotovo trenutan odziv. Pogon na četiri kotača osigurava optimalnu vučnu silu bez obzira na vremenske prilike. Francuska marka i sama kaže da je prvi put postigla ovakve performanse: ubrzanje od 0 do 100 km/h 5,2 sekundi, ubrzanje od 0 do 1000 m 24,5 sekundi, ubrzanje od 80 do 120 km/h u 3 s, dok mu je najveća brzina elektronički ograničena na 250 km/h.