[FOTO/VIDEO] Ovako izgleda novi Kia EV6: Crossoverski izgled i potpuno električni pogon

S prepoznatljivim dizajnom nadahnutim crossoverom EV6 je zasnovan na novoj električnoj globalnoj modularnoj platformi (E-GMP), pa njihov prvi namjenski BEV utjelovljuje Kijin usmjereni fokus prema elektrifikaciji.

'Opposites United': filozofija dizajna za sva buduća Kia vozila

Filozofija dizajna Opposites United debitira na EV6 i pružiti će nam uvid u dizajn svih budućih Kia modela. Filozofija se temelji na pet ključnih stupova dizajna: 'Odvažno za prirodu', 'Radost zbog razuma', 'Moć napretka', 'Tehnologija za život' i 'Napetost za spokoj' (eng. 'Bold for Nature’, ‘Joy for Reason’, ‘Power to Progress’, ‘Technology for Life’, ‘Tension for Serenity’).