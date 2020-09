[FOTO/VIDEO] Hyundai predstavio novi Tucson; pametni tehnološki SUV s istaknutim dizajnom

Potpuno novi Tucson nudi najefikasniju liniju pogonskih sklopova u segmentu kompaktnih SUV-ova, uključujući hibridne, priključne hibride i blage hibridne opcije od 48 volti, a stiže u tri različite opcije

Ako vozači moraju parkirati svoj automobil u krugu od 200 metara do dva kilometra od odredišta, Navigacija Last Mile može se aktivirati za nastavak navođenja u aplikaciji Bluelink na vozačevom pametnom telefonu.

Putnici mogu prilagoditi svoje pojedinačne izbore za infotainment s novom značajkom Profil korisnika. To omogućava kupcima da instaliraju do dva glavna računa i jedan račun gosta te učitaju sliku profila putem aplikacije Bluelink. Korisnički profil u oblak pohranjuje korisničke postavke info-zabave, poput jezika, Bluetootha, postavki za navigaciju i prepoznavanje glasa, kao i njihove omiljene radio stanice.

Povećana prostranost

Potpuno novi Tucsonovi dinamični proporcije i nova platforma pružaju širok, otvoren unutarnji prostor koji jamči udobnost i prostranost putnika koji su obično rezervirani za modele u gornjem segmentu. NoVi Tucson je 20 mm duži, 15 mm širi, a međuosovinski razmak mu je povećan za 10 mm u odnosu na prethodnu generaciju. Time je potpuno novi Tucson prostraniji nego ikad prije. Kao rezultat, stražnji putnici mogu uživati u dodatnih 26 mm prostora za noge. To je postignuto kako za hibridne modele, tako i za motore s unutarnjim izgaranjem, zahvaljujući pametnom postavljanju baterije ispod stražnjih suvozačevih sjedala. U međuvremenu, prostor za prtljažnik povećan je za 33 do 107 litara, ovisno o odabranom opremanju i pogonskom sustavu, nudeći ukupno do 620 litara za prtljagu s podignutim sjedalima i do 1799 litara sa preklopljenim sjedalima.

Najopsežniji paket aktivne sigurnosti i pomoći u vožnji u svojoj klasi

S najboljim naprednim sustavima za pomoć vozaču u klasi i aktivnim sigurnosnim paketom s nizom inovativnih značajki, potpuno novi Tucson pruža još više mira za kupce Hyundaija. Potpuno novi Tucson opremljen je poboljšanim sustavom sa sedam zračnih jastuka, koji ima novi središnji bočni zračni jastuk prvog reda, značajku jedinstvenu za ovaj segment. To sprječava da se putnici u prvom redu sudare jedni s drugima u slučaju sudara, smanjujući rizik od ozbiljnih ozljeda. Kada aktiviranje zračnih jastuka aktivira prednji ili bočni udar, kočenje više sudara automatski aktivira kočnice u nuždi kako bi se smanjio rizik sekundarnih ili višestrukih sudara.

Potpuno novi Tucson opremljen je sustavom za pomoć u izbjegavanju sudara prema naprijed (FCA), koji zvuči alarmi kad sudar postane neizbježan s automobilima, biciklima ili pješacima ispred. Kad vozač ne reagira i zakoči na vrijeme, sustav automatski kontrolira kočnice kako bi izbjegao nesreću. Po prvi puta u Tucsonu, FCA sada uključuje okretanje križanja, što proširuje raspon zaštite tako da uključuje i sudare na raskrižjima. Ova funkcija otkriva automobile koji dolaze s druge strane pri skretanju ulijevo na spoju i, ako se čini vjerojatan sudar, koči zaustavljanje automobila.

Pomoć pri slijetanju traka (LFA) održava sigurnost vozila usredotočenom unutar trake. Korištenjem prednje kamere za prepoznavanje predviđene trake, LFA će automatski pružiti korektivni ulaz za upravljanje kako bi održao središnju putanju. To funkcionira zajedno s funkcijom Pomoćnik za zadržavanje traka (LKA), koja sprječava slučajno napuštanje trake, a sada otkriva rubove cesta kao i linije.