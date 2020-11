[FOTO/VIDEO] Grupa Renault otvara Re-FACTORY: prva europska tvornica posvećena kružnoj ekonomiji

Sukladno Renaultovoj ekološkoj strategiji za eliminaciju ugljičnog otiska u Europi do 2050., cilj je pretvoriti tvornicu u Flinsu u prvu europsku tvornicu bez ugljičnih emisija do 2030., i to kroz aktivnosti kojima se nastoji eliminirati ugljični otisak vozila

Grupa Renault je najavila prenamjenu vlastite tvornice u Flinsu u Re-FACTORY, prvu europsku tvornicu posvećenu kružnoj ekonomiji vozila koja će do 2030. biti u potpunosti bez emisija. Projekt je dio transformacijske strategije Grupe, a Renaultu će pomoći da iskoristi sve vrednije obnovljive resurse i istovremeno smanji svoj ugljični otisak u Francuskoj.

U skladu s predanosti Grupe kružnoj ekonomiji, tvornica RE-FACTORY implementirat će reciklažne aktivnosti tvornice u Choisy-le-Roiju. Grupa Renault priprema programe osposobljavanja zaposlenika tvornica u Flinsu i Choisy-le-Roiju kako bi potaknula razvoj njihovih vještina. Usto namjerava zaposliti više od 3000 ljudi u novoj tvornici do 2030.

Sukladno Renaultovoj ekološkoj strategiji za eliminaciju ugljičnog otiska u Europi do 2050., cilj je pretvoriti tvornicu u Flinsu u prvu europsku tvornicu bez ugljičnih emisija do 2030., i to kroz aktivnosti kojima se nastoji eliminirati ugljični otisak vozila: – Postizanje neutralnog ugljičnog otiska do kraja navedenog razdoblja, i to zahvaljujući novim proizvodima i uslugama kojima se sprječava rast štetnih emisija. Strategija za eliminaciju ugljičnog otiska temelji se i na smanjenju emisija CO₂ tvornice u Flinsu (zatvaranje lakirnice, linije za sastavljanje itd.). – Aktivnosti koje manje zagađuju vodu i omogućuju racionalnu uporabu energije i materijalnih resursa.

Jean-Dominique Senard, predsjednik Upravnog odbora Renaulta, je izjavio: 'Ova objava rezultat je sjajnog rada Renaultovih timova i konstruktivnih razgovara s našim dionicima, uključujući lokalne vlasti. Tvornica RE-FACTORY dat će vjetar u leđa Renaultu, njegovim zaposlenicima i čitavoj regiji. Projekt se temelji na našoj predanosti kružnoj ekonomiji, našim vrijednostima i stručnosti, kao i želji da pridonesemo pozitivnoj transformaciji automobilske industrije.'

Klimatska kriza i očekivanja naših kupaca potaknuli su Grupu Renault da se okrene stvaranju kvalitetnih i trajnih proizvoda te smanji svoj ugljični otisak. Grupa Renault uvjerena je da kružna ekonomija pruža izuzetan potencijal za rast. Štoviše, cilj puštanja u rad tvornice RE-FACTORY jest ostati korak ispred konkurencije.

'Tvornica RE-FACTORY pretvorit će Flins u europski centar kružne ekonomije i omogućiti Grupi da odgovori na aktualne, ali i buduće izazove mobilnosti s kojima se susreću proizvođači automobila. U skladu s globalnom strategijom Grupe, cilj nam je postići ugljičnu neutralnost tvornice do 2030. godine. Tvornica će zato biti usmjerena na razvoj kružne ekonomije, smanjenje emisija, razvoj vještina i stvaranje aktivnosti koje generiraju vrijednost proizvoda', dodao je Luca de Meo, glavni direktor Grupe Renault.

Tvornica Re-FACTORY bit će puštena u rad između 2021. i 2024. te će surađivati sa širokom mrežom partnera iz različitih sektora (start-upovi, članovi akademske zajednice, velike grupacije, lokalne vlasti itd.). Bit će organizirana oko četiri centra aktivnosti, zadužena za različite aspekte kružne ekonomije vozila (nabava materijala, ekološki dizajn, funkcionalna prilagodba, održavanje, prenamjena, prerada i reciklaža). Četiri centra aktivnosti:

RE-TROFIT: ovaj će odjel biti zadužen za produljenje životnog vijeka vozila i pronalaženje novih načina sekundarne uporabe. U suradnji s odjelom za recikliranje osigurat će učinkovito iskorištavanje rabljenih dijelova i materijala unutar tvornice. Taj će centar sadržavati jedinicu za obnovu rabljenih vozila. Osim toga, ondje će se vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem preinačiti za uporabu s drugim vrstama goriva koja ne ispuštaju ugljikove spojeve, popravljat će se flotna vozila i iznalaziti nova rješenja mobilnosti te će se tehnikom 3D printanja proizvoditi rijetki dijelovi. Centar će surađivati i s testnim centrom te centrom za razvoj prototipa kako bi se osigurala izdržljivost vozila i materijala, obogatio dizajn budućih modela i predložila poboljšanja u pogledu uporabe.

RE-ENERGY: ovaj će odjel nastojati poboljšati primjenu električnih baterija i novih oblika energije na razini industrije (uključujući optimizaciju životnog vijeka novih baterija, prenamjenu rabljenih baterija u, primjerice, stacionarna rješenja za pohranu energije, gospodarenje otpadnim baterijama te razvoj tehničkih rješenja i načina opskrbe novim izvorima energije kao što je vodik).

RE-CYCLE: ovaj odjel, temeljen na aktivnostima tvornice u Choisy le Roiju, povezivat će sve aktivnosti Grupe koje pridonose učinkovitijem upravljanju resursima i njihovim tokovima kako bi se skratio proces opskrbe dijelovima i materijalima te da bi se iskoristila što veća količina recikliranih ili prenamijenjenih materijala (ugradnja linije za rastavljanje vozila na kraju životnog vijeka, ponovno sastavljanje vozila, prenamjena i reciklaža materijala).

RE-START: kako bi se razvile i izbrusile industrijske vještine, ali i ubrzala istraživanja i inovacije u području kružne ekonomije, pod ovim će odjelom djelovati inkubator, sveučilište i centar za obuku.