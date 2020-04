Ford Puma na hrvatsko tržište dolazi s 1.0 EcoBoost benzinskim motorom 125 KS te hibridnim mHEV motorima 125 KS i 155 KS, a na jesen se očekuje i dolazak 1.0 EcoBoost motora 95 KS te dizelskog 1.5 120 KS

Različite varijante opreme nove Pume omogućavaju prepoznatljivost i daju kupcima priliku izabrati inačicu koja im najbolje odgovara. To uključuje sportsku Pumu ST-Line, stilski izražajnu Pumu Titanium, profinjenu Puma Titanium X opremu i luksuznu Puma ST-Line X Vignale varijantu.

Pumina paleta od 10 živopisnih boja karoserije uključuje Blazer Blue, Frozen White, Race Red, Solar Silver, Agate Black, Lucid Red, Grey Matter, Desert Island Blue, Magnetic and Metropolis White.

Donja bočna krilca ST-Line verzije usmjeravaju zrak izravno do otvora za zrak. U unutrašnjosti, Puma STLine sadrži sportski 'podrezani' upravljač prošiven crvenim koncem - dostupan i uz djelomično kožna sjedala. Aluminijske papučice, aluminijska ručica mjenjača i crna unutrašnja krovna obloga dodatno pojačavaju sportski karakter.

Ford MegaBox razvijen je da zadovolji i nadmaši potrebe kupaca za praktičnim prtljažnim prostorom, a pruža dubok, svestran prostor za odlaganje kapaciteta 80 litara. Izmjerivši širinu 763 mm, duljinu 752 mm i dubinu 305 mm, rješenje za skladištenje može smjestiti nestabilne predmete do visine od oko 115 cm - poput sobnih biljaka - u uspravnom položaju.

Tehnologije za sigurnost

Puma koristi 12 ultrazvučnih senzora, tri radara i dvije kamere smještene oko automobila u sklopu Ford Co-Pilot360 tehnologije koje poboljšavaju zaštitu, vožnju i parkiranje, a dizajnirani su tako da vozačko iskustvo učine ugodnijim, manje zahtjevnim i sigurnijim.

Prilagodljivi tempomat sa sustavom Stop & Go, prepoznavanjem ograničenja brzine i zadržavanjem u prometnom traku pomoći će vozilu da održava ugodnu udaljenost od vozila ispred. Sustav također pomaže u smanjenju stresa tijekom dugih putovanja zadržavajući vozilo u prometnom traku i može prilagoditi brzinu vozila u zakonskim granicama prepoznavanjem znakova ograničenja brzine pored ceste i iznad ceste. To je dodatak korisnih informacija iz ugrađenog navigacijskog sustava. Funkcije Stop & Go i zadržavanje u prometnom traku dostupne su samo u kombinaciji sa 7-stupanjskim automatskim mjenjačem.

Stop & Go tehnologija omogućava sustavu prilagodljivog tempomata da potpuno zaustavi vozilo u stani-kreni prometu koristeći do 50 posto ukupne sile kočenja i automatski kreće ako je vrijeme zaustavljanja kraće od 3 sekunde. Za zaustavljanje u trajanju većem od 3 sekunde, vozač može pritisnuti gumb upravljača ili lagano pritisnuti papučicu gasa.