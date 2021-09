[FOTO/VIDEO] Dacia predstavila Jogger, novu generaciju obiteljskog vozila sa 7 sjedala i izgledom SUV-a

Model će isprva biti dostupan s dvjema opcijama motora: posve novim benzinskim motorom TCe 110 i benzinsko-plinskim motorom TCe 100 ECO-G, a 2023. ponudu će proširiti i hibridnom tehnologijom

Kao što je i najavljeno prije samo koji dan Daci a je danas predstavila potpuno novi model pod imenom Jogger . Ovim novim i povoljnim obiteljskim modelom u izvedbama s 5 ili 7 sjedala, Dacia spremno juriša na C-segment. Dacia Jogger četvrti je stup proizvodne strategije marke. Nakon predstavljanja posve električnog malog gradskog automobila Spring, kompakta Sandero i SUV-a Duster , Dacia je odlučila osvježiti svoj obiteljski model i opremiti ga sa sedam sjedala. Predstavljanje Dacije Jogger dio je strategije obnove ponude marke, a do 2025. godine trebala bi biti predstavljena još dva modela.

S imenom koje asocira na sport, prirodu i pozitivnu energiju, Dacia Jogger nastavlja pronositi novi identitet marke. Kratko, Jogger i međunarodno, to ime simbolizira njegovu izdržljivost i svestranost uporabe. Dacia Jogger savršen je životni suputnik za obitelji koje vole izlete u divljinu.

Ovaj svestrani obiteljski automobilispunjava sve kriterije budući da spaja duljinu karavana, prostranost monovolumena i izgled SUV-a. Zapravo, on je klasa za sebe. Jogger, kao punokrvni član obitelji Dacia, prema proizvođaču, nudi najbolji omjer cijene, prostranosti i svestranosti.

Neke inačice Dacije Jogger bit će opremljene modularnim i lako prilagodljivim krovnim nosačima, koji smo imali prilike vidjeti na modelu Sandero Stepway . Budući da su prilagođeni najrazličitijim vrstama putovanja (pa i onima koje uopće ne očekujete) na njima možete prenijeti teret do 80 kg (bicikle, skije, krovne kovčege itd.). Ovaj domišljati sustav u potpunosti je usklađen s načelima marke: pametan je, praktičan, jednostavan i ekonomičan.

Crni krovni nosači, retrovizori, aluminijski naplatci i shark antena još će više doći do izražaja zahvaljujući prednjoj i stražnjoj zaštiti podvozja u sivoj boji Megalith. Ograničena serija Extreme ističe se i naljepnicama s imenom na prednjem kraju i naplatcima. Pragove krase posebne zaštitne trake specifične za tu inačicu.

Neke inačice opremljene su sklopivim stolićima i držačima čaša za putnike u drugom redu. Stolići se mogu produljiti do 70 mm kako bi odgovarali potrebama svih putnika. Drugi red opremljen je i dvjema ISOFIX pričvrsnim točkama za dječje sjedalice.

Budući da je opremljen s tri reda sjedala, Dacia Jogger može prevesti do sedmero odraslih putnika. Ovo istinski svestrano vozilo može se konfigurirati na više od 60 načina. Dacia Jogger svakodnevno je na raspolaganju malim, velikim i rastućim obiteljima.

Prtljažnik mjeri do 708 litara (VDA) u izvedbi s pet sjedala i 160 litara (VDA) u izvedbi sa sedam sjedala, a kad je treći red sjedala preklopljen, obujam iznosi 565 litara. Budući da je prtljažni prostor visok (661 mm) i dugačak (1150 mm), preklapanjem jednog od sjedala iz trećeg reda, u njega će bez problema stati dječja kolica ili dječji bicikl.

Dacia Jogger obiteljima pruža sve što im je potrebno kako bi ostale povezane u vožnji: pametno postolje za punjenje, 3,5-inčni digitalni TFT zaslon i, ovisno o inačici, do tri 12 V utičnice za punjenje elektroničkih uređaja. Serijska oprema uključuje i komande na upravljaču za tempomat i graničnik brzine te automatska svjetla.

Platforma CMF-B, koja se već ugrađuje u novi Sandero i novi Logan, u samom je središtu Dacijine strategije za modele iz B i C segmenta. Dacia Jogger ima jedinstven stražnji modul kojim postiže duljinu od 4,55 m pa se može pohvaliti prostranošću i svestranošću modela iz C-segmenta.

Budući da je konstruiran na suvremenoj platformi i ojačan vrlo otpornom i krutom karoserijom, Dacia Jogger sjajno odolijeva udarcima. Strukturna poboljšanja karoserije uključuju ojačani prostor motora (bočni nosači i spušteno podvozje) i putnički prostor. Senzori pritiska na vratima povezani s akcelerometrom rano prepoznaju da je došlo do bočnog sudara i tako ubrzavaju aktivaciju zračnih zavjesa i bočnih zračnih jastuka te sprječavaju nastanak ozljeda u predjelu trbuha, prsa i glave.

Sustav pomoći pri naglom kočenju, koji je aktivan od 7 do 170 km/h, preko prednjeg radara računa udaljenost od vozila ispred vas (od 7 do 80 km/h za nepokretna vozila). Uoči li opasnost od neizbježnog sudara, vozača će upozoriti vizualnim i zvučnim signalom. Sustav će zatim: pojačati snagu kočenja u slučaju da vozač nedovoljno snažno zakoči te i dalje postoji opasnost od sudara, ali i snažno zakočiti ako vozač sam to propusti učiniti.