[FOTO/VIDEO] Citroën predstavio My Ami Cargo; mikromobilnost za profesionalce uz nultu emisiju CO₂

My Ami Cargo iskorištava sve prednosti modela Ami i ima ukupnu korisnu zapreminu od preko 400 litara i nosivost od 140 kg zahvaljujući optimiziranom modularnom prostoru na mjestu suvozačevog sjedala

Citroën nastavlja s inovacijama za profesionalce lansiranjem modela My Ami Cargo, jedinstvenog i pametnog rješenja za dostavu na električan pogon. Obitelj modela Ami proširuje se tako dolaskom ovog lakog gospodarskog modela (LCV), a riječ je o ultra kompaktnom vozilu dizajniranom za različite namjene, od isporuke malih paketa na kratke udaljenosti u urbanom okruženju do putovanja od mjesta do mjesta.

Vanjske dimenzije i unutrašnja modularnost My Ami Cargo ima malu tlocrtnu površinu što ga čini kompaktnim i okretnim. Njegova mala veličina - 2,41 m dužine, 1,39 m širine i 1,52 m visine - zajedno s iznenađujućim promjerom okreta od 7,20 m pojednostavljuju gradsku vožnju, manevre i parkiranje. Ova verzija Amija iznenađuje svojim unutarnjim prostorom, a njegov je moto 'mali izvana, a velik iznutra'.

Ova nova električna ponuda prikladan je i moderan odgovor na nove probleme mobilnosti lokalnih uslužnih tvrtki, dostavnih službi, trgovaca, obrtnika, samozaposlenih profesionalaca, lokalnih vlasti i uprava, pa čak i proizvođača. My Ami Cargo iskorištava sve prednosti modela Ami i ima ukupnu korisnu zapreminu od preko 400 litara i nosivost od 140 kg zahvaljujući optimiziranom modularnom prostoru na mjestu suvozačevog sjedala, koji se sastoji od 7 dijelova od polipropilena.

Vertikalna pregradna pregrada odvaja područje vozača od transportnog područja. Pozicionirana je tako da pruža dovoljno prostora i osigurava da je korisnik zaštićen od tereta i može uživati u udobnosti vožnje, identičnoj onoj koju nudi standardna verzija Amija. Dizajn je nadahnut funkcionalnošću. Izdubljeni oblik na pregradi daje vozaču dovoljno prostora za neometano korištenje ručne kočnice. Visina pregrade je kalibrirana da ostane ispod linije tijela i na taj način očuva vidljivost od 360 ° kako bi se osigurala sigurnost.

Modularna polica, koja služi kao poklopac i može držati 40 kg težine, prilagođena je na gornjoj strani da tvori pravi mobilni stol. Izrađen je izrez u formatu A4 za stavljanje dokumenata poput obrazaca za dostavu, knjige narudžbi ili digitalnog tableta. I stražnji je urez stvoren za pomoć u držanju predmeta smještenih na ovoj polici. Podesiv je, a može se podići ili prema vozaču radi boljeg pristupa spremištu izvana, ili prema suvozačevim vratima kako bi se sadržaj kutije mogao lako doći izravno s vozačevog sjedala. Polica se također može ukloniti, što omogućuje pohranu predmeta koji su veći od visine zone, a zatim se lako mogu postaviti iza sjedala.

Ravni pod može se podesiti na dvije razine. Može se podići i zaključati okomito bez ometanja prostora za teret ili se može spustiti u vodoravni položaj u ravnini sa stražnjim podom vozila. Ovaj zadnji položaj omogućava korisniku nošenje dužih predmeta korisne duljine 1,20 m. Ima predviđena hvatišta za zatezače ili remenje kako bi se osigurali lomljiviji predmeti.

Zatvorena kutija za odlaganje u stražnjem dijelu dizajnirana je za smještaj predmeta koji trebaju biti sigurni, poput pametnog telefona ili sunčanih naočala. Dugme vam omogućuje otvaranje gornjeg dijela.

Nadahnut verzijom Ami, My Ami Cargo omogućuje kupcu prilagodbu svog vozila kako god želi. Nudi se širok raspon dodatne opreme: mreža za vrata, podnica, pretinci za odlaganje, kvačica za pametni telefon, DAT@MI dongle za povezivanje vašeg pametnog telefona. Prikladna oprema za držanje predmeta kada su suvozačeva vrata otvorena: mreža za držanje tereta koja je okomito postavljena na bočnu stranu tereta.Sve to može napraviti My Ami Cargo još funkcionalnijim.

Električni pogon Citroën u ovom 'teretnom' modelom koristi sve prednosti standardnog modela Ami, pa je My Ami Cargo: električan, ekonomičan, lak za rukovanje, kompaktan, okretan u gradu, punjiv na jednostavnu utičnicu od 220 V, ima ugrađeni kabel za punjenje.

Prva značajka My Ami Cargo jest da je električan i ne emitira CO₂. Profesionalci stoga imaju puni pristup uređenim prometnim područjima u gradskim središtima, istovremeno uživajući u laganoj i tihoj vožnji zahvaljujući zakretnom momentu koji je dostupan odmah pri pokretanju. Njegova litij-ionska baterija od 5,5 kWh puni se na jednostavnu kućnu utičnicu od 220 V za samo 3 sata, lako kao i pametni telefon. Razvija domet vožnje do 75 km, savršeno pogodan za kratka putovanja u urbanim središtima ili u njihovoj blizini. Njegov motor od 6 kW omogućuje mu maksimalnu brzinu od 45 km/h.

Sigurnost My Ami Cargo nudi zaštitu superiornu u odnosu na vozila s dva ili tri kotača zahvaljujući svojoj čeličnoj cjevastoj strukturi koja štiti od udara. Nadalje, omogućuje vam putovanje čak i po lošim vremenskim uvjetima, sa zatvorenim, grijanim putničkim prostorom. Visina tijela i položaj My Ami Carga jednaki su visini ostalim vozilima na cesti, što omogućuje dobru vidljivost. Zastakljene površine (vjetrobransko staklo, bočni prozori, stražnje staklo i sunčani krov kao standard) iznad linije tijela pružaju vidljivost od 360 ° i svijetlu unutrašnjost koja pruža osjećaj dobrobiti.

My Ami Cargo je zasad dostupan u Francuskoj, ali se pretpostavlja da će uskoro krenuti i preko granice. Za informaciju, u domovini Citroëna My Ami Cargo omogućuje svim profesionalcima pristup mobilnosti u skladu s njihovim potrebama i proračunom, od kupnje gotovinom od 6490 eura, uključujući porez (odbijen bonus od 900 eura), do mjesečnog najma kao dijela dugoročnog najma počevši s 24,18 eura mjesečno (prva uplata od 2508,43 eura bonusa od 900 eura oduzima se za 48-mjesečni ugovor o dugoročnom najmu u Francuskoj).