[FOTO] Ovo je novi VW Caddy PanAmericana: Sportski i upečatljiv terenski izgled

Predstavljen je model Caddy PanAmericana, čime se napokon proširuje ova istoimena serija, koja sada nadopunjuje dobro poznati Transporter 6.1 PanAmericana

Ovisno o pogonu, Caddy PanAmericana može vući prikolicu do 1,5 tone i može ukrcati do 679 kilograma kao teret i do 525 kilograma kao osobni automobil, ovisno o opremi (dopušteno opterećenje krova: 100 kg, vertikalno opterećenje do 75 kg).