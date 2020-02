Ferrari SUV 'Purosangue'; Pravni spor oko imena modela

Alessandro Masetti, koji zastupa Zakladu Purosangue pro bono, nazvao je ovaj slučaj 'David protiv Golijata', i dodao da Purosangue ima obilje dokaza da je iskoristio to ime

Da i legendarna talijanska marka sportskih automobila Ferrari planira na tržište 2022. godine izbaciti svoj prvi SUV model poznato je već duže vrijeme, no ime modela ' Purosangue ' ili 'Čistokrvni' čini se da je problematično. Naime, nakon što je Ferrari otkrio kako planira razviti svoj prvi SUV, marka je započela pregovore s talijanskom dobrotvornom neprofitnom organizacijom Purosangue oko korištenja imena. No nakon što dvije strane nisu uspjele postići dogovor, dobrotvorna organizacija blokirala je zahtjev proizvođača automobila da zaštiti ovo ime u Europi, pa je 'Propeti konjić' podignuo tužbu pred Sudom u Bologni.

Alessandro Masetti, koji zastupa Zakladu pro bono, nazvao je ovaj slučaj 'David protiv Golijata', i dodao da Purosangue ima obilje dokaza da je iskoristio to ime. U međuvremenu, osnivač dobrotvorne organizacije, bivši profesionalni trkač Max Monteforte, rekao je da zakladu neće zastrašiti moćnija kompanija.

'To je nepravda. Zašto bismo se trebali odreći svog identiteta? Trebali su prvo provjeriti ', rekao je on Financial Timesu. 'Mali smo tako da je teško obraniti naš brend, ali radimo važan posao.'

Ročište u slučaj tužbe protiv Zaklade Purosangue trebalo bi biti u Bologni, 5. ožujka.