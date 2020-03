Električni adut u tradicionalnom pakiranju: Novi VW crossover zvat će se ID.4

U početku će se lansirati s pogonom na stražnje kotače, dok će se naknadno u portfelj dodati električna inačica pogona na sve kotače, a domet će mu biti do 500 km, ovisno o paketu pogona

Dizajn ovog SUV-a bez emisije posebno je aerodinamičan, a Brandstätter je dodao: 'Izuzetna aerodinamika smanjuje koeficijent otpora zraka, a povećat će domet ID.4 do 500 kilometara, ovisno o paketu pogona.'

Za Volkswagen ID.4 i ID.3 predstavljaju važne prekretnice u nastojanju marke da postane potpuno neutralna na ugljik do 2050. godine - u skladu s Pariškim klimatskim sporazumom. Uvedeni su planovi za smanjenje emisije CO2 iz flote Volkswagena za trećinu već do 2025. Volkswagen trenutno ulaže milijardu eura u elektrifikaciju svoje palete modela, istodobno nudeći sve veći broj hibridnih vozila. To se temelji na činjenici da će, poput električnih pogonskih agregata, novi blagi i plug-in hibridni pogoni u velikim proizvodnim linijama kao što je ona za Golf značajno pomoći u smanjenju emisija flote u budućnosti.