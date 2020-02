Detaljna analiza automobilskog tržišta u RH za siječanj: Optimizam kupaca i dalje ne jenjava

U siječnju 2020. je u Hrvatskoj novoregistrirano 3631 novih osobnih automobila, a model s najviše novih registracija u siječnju je i dalje Škoda Octavia s 251 primjeraka. Slijede VW Polo sa 149 i VW Golf sa 122 komada

Nakon što smo dobili najnovije podatke o prodaji novih automobila u Hrvatskoj za mjesec siječanj 2020, a pri tome mislimo na novoregistrirane nove automobile, donosimo vam detaljniju analizu prodajnih rezultata. Zahvaljujući ponovno Promociji Plus, najmeritornijoj tvrtci po pitanju analize prodajnih rezultata automobilskog tržišta kod nas, doznali smo da nam je siječanj donio bolje rezultate u odnosu na prošlogodišnji isti mjesec. Novoregistrirano je ukupno u mjesecu siječnju 3631 novi osobni automobil, što je za 80 komada više nego prije točno godinu dana. To je porast od 2,25 posto. Gledamo li samo prosinac 2019. i siječanj 2020. onda je to pad od 391 automobila, no pretpostavka je da su ovi rezultati ipak više odraz realiziranih isporuka prethodno naručenih automobila, a manje rezultat kupnje sa zaliha. Već smo prije pisali o tome kako je ova godina, recimo to tako, kritična jer su na snagu u EU stupila pravila o prosječnim emisijama CO2 flota proizvođača vozila od 95 g/km. Stoga se i određeni pad u prodajnim rezultatima očekuje kada na kraju 2020. podvučemo crtu pod ukupne prodajne rezultate. Jedan od razloga je i nestanak iz prodaje određenih modela koje smo proteklih godina navikli kupovati, a koje proizvođači iz gore navedenih razloga – jednostavno više neće nuditi kupcima. Mnogi od kupaca automobila su isto tako možda i odlučili kupiti automobil s prvom registracijom u tekućoj 2020. godini. Ipak, radi preciznije analize morati ćemo pričekati prvi kvartal ove godine da vidimo kakvi su točno trendovi.

Volkswagen, Škoda i Renault predvode listu najprodavanijih marki Vrh ljestvice prodaje novih vozila u 2020. godini pripao je ponovno Volkswagenu, koji sa 683 automobila drži čak 18,81 posto tržišta (no to je ipak 41 vozilo manje u odnosu na siječanj 2019. godine i u ovom trenutku 2020. manji udio na tržištu od 20,39 posto iz 2019.). I na drugom je mjestu je ponovno Škoda sa 485 vozila ili 13,36 posto tržišta (no oni su u siječnju 2019. bili 'lošiji' s 396 vozila ili čak 89 vozila manje, a imali su i manji tržišni udio od 11,15 posto). I na trećem mjestu je ponovno Renault s 237 vozila ili 6,53 posto tržišta (u siječnju prošle godine 247 vozila, što je za 10 vozila više, i 6,96 posto tržišta). Dacia i Kia su godinu 2020. započeli na četvrtom mjestu, jer su prodali po 208 vozila i drže svaki po 5,73 posto tržišta. Već smo i proteklih mjeseci napominjali da na mjesečne rezultate pojedinih marki utječu brojni faktori, poput raspoloživosti određenog modela, očekivanja dolaska na tržište novih modela, flotne prodaje (nabava vozila raznih tvrtki za svoje potrebe, odluka Vlade RH i lokalne uprave o obnavljanju vlastitog voznog parka,...), liberalizacije tržišta taxi prijevoza, reeksport u treće zemlje, ili kad je riječ o osobnoj kupnji građana (koja uvelike ovisi o dostupnosti kredita za građane, rasta osobnog standarda, najava dobre turističke sezone ili samoj procjeni građana o vlastitim financijskim izgledima do kraja godine, ekološkoj osvještenosti pojedinca, poticajima države, ...). Jedan od bitnih faktora je i kretanje cijene naftnih derivata kod nas i u svijetu, a vjerojatno na rezultate u nekom jako malenom dijelu utječu i faktori poput zabrane prometovanja vozilima starijih Euro normi o emisiji ispušnih plinova u nekim zapadnoeuropskim gradovima, ili slično. Tako je u siječnju Volkswagen Grupa s markama Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda imala ukupno 1411 novoregistrirani automobil ili 38,9 posto cijelog hrvatskog tržišta. Slijedi ih Renault-Nissan-Mitsubishi Alijansa s markama Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Dacia s ukupno 533 vozila ili 14,7 posto tržišta. Recimo samo da su 33 različite marke bile zastupljene u prodaji u siječnju 2020. godine, s time da su Alfa Romeo, Bentley i Lamborghini prodali, odnosno njihovi kupci novoregistrirali po jedan komad automobila. Dobro, za ova dva posljednja nas i ne čudi, ali Alfa Romeo se svakako ne može pohvaliti s dobrim početkom 2020. godine.

Škoda Octavia je ponovno na prvom mjestu, a VW Polo i Golf na drugom i trećem mjestu najprodavanijih modela Prema podacima o registracijama novih automobila u siječnju 2020. Škoda Octavia već vodi, jer je već prodana u 251 primjeraka. Taj podatak ne čudi, jer je s 3320 komada Octavia bila i najprodavaniji model u Hrvatskoj u cijeloj 2019., kao i s 2982 komada u cijeloj 2018. godini. Na drugom mjestu je VW Polo sa 149 komada, na trećem mjestu je opet jedan Volkswagen i to Golf s prodanih 122 komada. I četvrto mjesto drži jedan model Volkswagena i to model T-Cross sa 119 komada. Renault Clio drži peto mjesto sa 106, a Kia Stonic šesto mjesto sa 102 prodana komada. Zanimljivo je da su dva, među građanima Hrvatske omiljena modela, crossoveri Suzuki Vitara i Dacia Duster naizgled malo posustali jer je u siječnju 2020. novoregistrirano samo po 67 primjeraka od svakog. Usporedimo li to sa 2019., Suzuki Vitara je završila na četvrtom mjestu sa 1762 komada, a peto mjesto je zauzeo model Dacia Duster sa 1586 komada. U siječnju 2020. ova dva modela dijele 13. mjesto. Nadamo se samo da se ovaj 'nesretni broj' ipak neće odraziti na njihove ukupne rezultate u ostatku 2020. godine.

Nećemo ulaziti u razloge dobrih ili loših prodajnih rezultata pojedinih modela, ali sasvim je izvjesno da se i u siječnju 2020. Škoda Octavia pokazala ponovno kao jak adut češkog proizvođača kod hrvatskih kupaca. Prema modelima pojedinih marki u prvih 20 najprodavanijih modela u siječnju 2020. iz segmenta SUV-a ili crossovera, 10 je različitih modela. To znači da je udio 'terenaca' (577 komada), u 1792 automobila prvih 20 najprodavanijih modela sada 32,2 posto, što je u okviru europskog prosjeka. Naravno, treba voditi računa i o činjenici da smo u 3631 prodanih automobila u siječnju 2020. uzeli u obzir po rezultatima prodanih 'terenaca' samo prvih 20 pojedinačno najprodavanijih modela. Tu su još i oni 'ostali', koji su pojedinačno imali manji broj prodanih primjeraka, ali svakako su među njima i neka SUV ili crossover vozila. Prodaja marki prema tipu goriva u siječnju 2020. Prema tipu motora, u gornjoj tablici možemo vidjeti preferencije hrvatskih kupaca što se tiče vrste pogonskog goriva u siječnju 2020. godine. Ukupno je u prvom mjesecu ove godine prodano 33 različitih marki automobila. Ne ulazeći u pojedinu marku, a rezultati su posve jasni za svaku od marki na našem tržištu, u ukupnim rezultatima u siječnju dominiraju i dalje Otto automobili ili kolokvijalno govoreći, automobili na benzin s 2168 komada ili 59,7 posto. Da podsjetimo, prošla 2019. godina donijela nam je ukupni udio benzinaca u cjelogodišnjoj prodaji svih tipova goriva 61,1 posto. Dakle, tu smo negdje, ali samo jedan mjesec nije baš jako reprezentativan uzorak. Automobili s dizelskim motorom su i dalje na drugom mjestu s 1303 komada ili 35,9 posto. Na trećem mjestu su i dalje hibridni automobili sa 131 komadom ili 3,6 posto (to je za 1 postotni bod bolji rezultat nego za cijelu 2019.). Slijede automobili čiji motori koriste ukapljeni naftni plin (UNP ili na engleskom LPG) s 19 komadom ili 0,5 posto (ovdje je riječ o automobilima s bezinskim motorom, koji imaju i tvorničke postavke da mogu koristiti i UNP kao gorivo). Naravno, već smo i ranije rekli, jedan značajan broj automobila na benzin nakon prve registracije (a, u ovoj analizi je riječ prije svega o novoregistriranim automobilima) dodatno ugradi instalaciju za UNP, no to nije vidljivo u ovoj tablici.