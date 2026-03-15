Auto vam se ne pali ujutro? Evo što provjeriti prije nego pozovete mehaničara

Upravo se jutro pokazuje kao najkritičniji dio dana za brojne vozače, osobito u hladnijem dijelu godine, kada se najčešće otkrivaju problemi s akumulatorom, elektrikom ili sustavom paljenja.

Iako se na prvi pogled čini da je riječ o ozbiljnom kvaru, razlog zbog kojeg se automobil ne upali ujutro često je mnogo jednostavniji nego što se misli. Dobra je vijest da se dio najčešćih problema može prepoznati na vrijeme, a neke je moguće riješiti i bez odlaska mehaničaru.

Prazan ili oslabljen akumulator

Daleko najčešći razlog zbog kojeg se automobil ne želi upaliti ujutro jest akumulator. Niske temperature dodatno smanjuju njegovu učinkovitost, a ako je već star ili oslabljen, upravo će se rano ujutro najčešće pokazati da više nema dovoljno snage za pokretanje motora.

Tipični znakovi su sporo okretanje elektropokretača, slabo osvjetljenje instrumentne ploče ili potpuno izostajanje reakcije pri pokušaju paljenja.

Rješenje je najprije provjeriti stanje akumulatora. Ako imate kablove za paljenje i pomoć drugog vozila, problem se često može privremeno riješiti. No ako se isto ponavlja više puta, akumulator je vjerojatno pri kraju i treba ga napuniti ili zamijeniti.

Ponekad akumulator nije potpuno prazan, ali struja ne dolazi kako treba zbog lošeg kontakta na polovima. Korozija, oksidacija i labavi spojevi mogu uzrokovati da automobil djeluje kao da je 'mrtav', iako problem nije u samoj bateriji.

Ako primijetite bijele ili zelenkaste naslage na priključcima, vrlo je moguće da upravo one stvaraju problem. U tom slučaju treba očistiti kontakte i provjeriti jesu li kleme dobro zategnute. To je jednostavna sitnica koja često napravi veliku razliku.

Problem s anlaserom

Ako se pri pokušaju paljenja čuje samo klik, a motor se ne pokreće, kvar bi mogao biti u anlaseru. Riječ je o dijelu koji pokreće motor pri startanju, a s vremenom se može istrošiti ili otkazati.

Kod ovog problema akumulator može biti sasvim ispravan, ali automobil se svejedno neće upaliti. Ovo je kvar koji se najčešće ne može riješiti na licu mjesta, nego zahtijeva pregled i popravak u servisu.

Vozači često pomisle da je problem isključivo u akumulatoru, ali pravi krivac može biti alternator. Njegova je zadaća puniti akumulator tijekom vožnje. Ako alternator ne radi kako treba, akumulator se prazni i nakon nekog vremena više nema dovoljno energije za jutarnje paljenje.

Ako ste prethodnog dana primijetili lampicu akumulatora na instrumentnoj ploči, slabija svjetla ili neobično ponašanje elektronike, moguće je da je problem upravo u alternatoru. U tom slučaju zamjena samog akumulatora neće dugoročno riješiti stvar.

Premalo goriva

Zvuči banalno, ali i to se događa češće nego što mnogi žele priznati. Ako je spremnik gotovo prazan, osobito po hladnom vremenu ili na nagibu, automobil može imati problem s povlačenjem goriva.

Osim toga, začepljen filter goriva ili slabija pumpa goriva također mogu uzrokovati teško paljenje, posebno nakon što vozilo stoji preko noći. Ako motor vergla, ali ne pali, vrijedi provjeriti je li uzrok možda upravo u dovodu goriva.