Audi je predstavio svoje drugo električno vozilo, upoznajte e-tron Sportback

Izmjene u odnosu na model e-tron uključuju odvajanje prednje i stražnje osovine, tako da model može imati i pogon samo na stražnjim kotačima, što dodaje još 10 kilometara raspona. Kočione pločice optimizirane su s jačim oprugama, tako da trenje nije potrebno kada se ne zahtjeva, stvarajući dodatni domet od 1,9 km. Audi je također zamijenio dvije crpke vode za hlađenje baterije jednom većom, čime se štedi na težini i cijeni te troši manje energije, što povećava doseg od 1,9 km. Iskoristivost energije iz baterije povećala se za 88 do 91 posto napunjenosti, stvarajući veći raspon za 10 kilometara.

U Audiju e-tron Sportback 55 quattro na svakoj osovini nalazi se po jedan asinhroni elektromotor. Sa snagom od 265 kW i 561 Nm okretnog momenta (kombinirana potrošnja energije u kWh / 100 km *: 26,0 - 21,9 (WLTP); 22,7 - 20,6 (NEDC); kombinirana emisija CO2 u g / km *: 0) Audi e-tron Sportback 55 quattro ubrzava od 0 do 100 km / h za 6,6 sekundi, a pri brzini od 200 km / h (elektronički ograničena) potrošnja energije u kWh / 100 km je 26,0 - 21,9 (WLTP) ili 22,7 - 20,6 (NEDC); Emisija CO2 kombinirana u g / km je ravna 0. Ako se vozač promijeni iz D u S i pritisne papučicu gasa se aktivira Boost-modus. Ovdje pogon proizvodi 300 kW snage i 664 Nm okretnog momenta na osam sekundi. Ubrzanje od 0 do 100 km / h je tada u 5,7 sekundi. Dvostupanjski planetarni mjenjač s jednim prijenosnim omjerom prenosi okretni moment na obje na osovine.

Kod slabijeg modela, e-trona Sportback 50 quattro, snaga je 230 kW i 540 Nm okretnog momenta (kombinirana potrošnja energije u kWh / 100 km *: 26,3 - 21,6 (WLTP); 23,9 - 21,4 (NEDC); emisije CO2 kombinirano u g / km: 0). Baterija radi bez gornjeg 'Floor-a', a 27 modula sastoji se od dvanaest prizmatičnih ćelija. Sustav baterije, koji teži oko 120 kilograma manje nego u Sportback 55 quattro, osigurava bruto 71 kWh energije (64,7 kWh neto). To ovom modelu u WLTP ciklus s punim nabojem osigurava domet do 347 kilometara. Audi e-tron Sportback 50 quattro ubrzava od 0 do 100 km / h za 6,8 sekundi i maksimalna mu je brzina 190 km / h (potrošnja kombinirana u kWh / 100 km *: 26,3 - 21,6 (WLTP); 23 , 9 - 21,4 (NEDC), emisija CO2 kombinirana u g / km: 0).