Testirali smo Audi e-tron: Sjajna ubrzanja bez buke u vožnji

Audi e-tron, strogo gledajući sam izgled, na granici je SUV-a i crossovera s baterijskim napajanjem te kombinira sofisticirane dosege ove renomirane tvrtke i ambiciozan inženjering

Na testu smo imali Audi e-tron 55 quattro i već prvi pogled na ovaj potpuno električni automobil njemačkog premium proizvođača sugerirao nam je da se radi o nečem posebnom. I da, e-tron je po mnogočemu posve drugačiji od onoga na što su ljudi navikli. Prije svega, još uvijek je jako malo ljudi, barem kod nas, uopće bilo u kontaktu s tako nekonvencionalnim automobilom. Bacimo li pogled na naše uobičajene izvještaje o prodajnim rezultatima novih automobila, koje redovito i detaljno objavljujemo i analiziramo, vidjet ćete da u rubrici o vrsti goriva brojka novoregistriranih automobila na potpuno električni pogon u prvih pet mjeseci ove godine nije prešla ni 50 komada. Među ukupno 29.921 novoregistriranih automobila?

Puno je tu faktora presudno kada ljudi odlučuju o kupnji novog automobila, a kod električnih automobila naši osobni kriteriji su još puno, puno stroži. Prije svega cijena novog automobila, potom autonomija vožnje (a pod time ne mislimo na autonomnu ili automatiziranu vožnju) ili domet s jednim punjenjem te kakva će biti tržišna cijena našeg novog automobila nakon nekoliko godina upotrebe. No možda i jedan od banalno jednostavnih razloga zašto smo toliko sumnjičavi jest svakako strah, strah od nekonvencionalnog ili onoga što odskače od uobičajenih normi. A električni automobili to svakako jesu. Danas! No danas je to već ionako prošlost, pa pogledajmo malo prema budućnosti. Audi e-tron je, strogo gledajući sam izgled, na granici SUV-a i crossovera s baterijskim napajanjem te kombinira sofisticirane dosege ove renomirane tvrtke i ambiciozni inženjering. Po veličini, e-tron popunjava prazninu između kompaktnog Audija Q5 i velikog SUV-a Q7. Pa ako već uspoređujemo ono na što su ljudi već ipak dug niz godina naviknuti gledati na našim cestama, onda treba reći da je e-tron sa svojom dužinom od 4901 mm duži od Q5 za 238 mm, a od modela Q7 kraći za 151 mm. Prema međuosovinskom razmaku, e-tron je sa svojih 2928 mm duži 109 mm od modela Q5, a kraći od modela Q7 za samo 66 mm. Dramatičniji su ipak podaci koji se odnose na težinu e-trona od 2490 kg (bez vozača); od modela Q5 40 TDI ultra quattro (140 kW) teži je 720 kg, a od modela Q7 45 TDI quattro tipronic (170 kW) s pet sjedala za 420 kilograma. Pitate li se gdje je nastala takva velika razlika, onda treba svakako reći da se radi o bateriji, koja je sama teška 700 kg. I rekli bismo da je ovo bolna točka svih današnjih električnih automobila, a ne samo e-trona.

E-tron se temelji na jako modificiranoj verziji platforme MLB koju koristi Q5, što pomaže u objašnjavanju vizualnih sličnosti s njegovim bratom s pogonom pomoću motora s unutarnjim izgaranjem. Međutim, to je i najbliža točka gdje se e-tron približio modelu Q5.

U srži, e-tron je električni pogonski sklop s dva asinhrona elektromotora; jedan je smješten na prednjoj osovini naprijed snage 184 KS (135 kW) i najvećeg okretnog momenta 309 Nm, a drugi na stražnjoj osovini snage 224 KS (165 kW) i najvećeg okretnog momenta 355 Nm. Oba elektromotora povezana su elektroničkim 'kardanskim vratilom' koje eliminira konvencionalnu mehaničku vezu uobičajenu za automobil s pogonom na sva četiri kotača. Klasičnog mjenjača na e-tronu, kao uostalom niti u ostalim električnim automobilima, nema, a za prijenos snage na kotače brinu se planetarni mjenjači sa stalnim prijenosnim omjerom. Zajedno dva elektromotora omogućuju e-tronu pogon na sva četiri kotača i isporučuju do maksimalnih 408 KS (300 kW) i 664 Nm, iako je to dostupno samo u Sport modu, koji također daje ubrzanje od 0 do 100 km/h od 5,7 sekundi. Najveća brzina ograničena je na 200 km/h. Ako ste si i sami postavili pitanje zašto je maksimalna brzina kod električnih automobila ograničena kod ovih premium modela (ne gledajući na električne superautomobile ili hiperautomobile), odgovor je sasvim jednostavan - pri većim brzinama baterije se jako brzo prazne, a i zagrijavaju. Čak i ako vozite 200 km/h, sustav će vas nakon dvadesetak minuta sam ograničiti, što je i logično jer prije svega kada to u normalnim cestovnim uvjetima legalno vozite 200 km/h? A ako to i smijete, onda slijedi i drugo pitanje - kada bez prestanka duže od 20 minuta?

U normalnom načinu rada snaga i okretni moment smanjeni su za 13, odnosno 18 posto, na 355 KS i 561 Nm, kako bi se povećao raspon, iako je to još uvijek dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h od 6,4 sekunde. Energija se crpi iz litij-ionske baterije od 95kWh hlađene tekućinom, koja je postavljena nisko u podnici. Stoga je i težište automobila jako nisko, što osigurava stabilnost u vožnji. Što se ovjesa tiče, e-tron ima pneumatski ovjes koji sjajno prigušuje udarce i neravnine te omogućuje putnicima veliku udobnost. Opcijske dimenzije guma na našem e-tronu su ogromne - 265/45R21 Goodyear F1 Eagle SUV. U Drive modu možete odabrati i Offroad mod, u kojem se e-tron izdigne od podloge sustavom pneumatskog ovjesa dovoljno da možete voziti izvan asfaltirane ceste, pa će vam visina od podloge biti 222 mm, a u vožnji pri velikim brzinama i minimalnih 146 mm.

Na testu, u realnim cestovnim uvjetima, naš e-tron pokazuje svu raskoš ubrzanja jednog elektroautomobila, čak i puno više, što će vas očarati jer nema uobičajenog radnog raspona koji klasični motor s unutarnjim izgaranjem treba dosegnuti na određenom broju okretaja. Ubrzanje je trenutno i strelovito! Naročito se to odnosi na situacije kada morate zaobići vozilo ispred sebe - toliko je strelovito da morate posjedovati samodisciplinu da vas to ne 'preuzme'. Njegovo ubrzanje je tipično za električna vozila, no ono što vas sljedeće zadivi njegova je glatka i tiha kvaliteta vožnje. Ovaj automobil doslovno je jako, jako tih. Elektromotori se gotovo i ne čuju i već nakon 50-ak km/h sve što se čuje šum je vjetra koji struji oko karoserije i buka kotrljanja guma. Štoviše, oni koji dosad nisu vozili premium električni automobil iznenadit će se zvukovima poput aktiviranja kočionih čeljusti i slično. Na autocesti e-tron klizi i lako dođete u brzine pri kojima možete jednostavno krstariti (cruising) i tako trošiti manje energije iz baterija. Sustav kočenja je odlično prilagođen čak i ovako teškom vozilu, a na odličan način kombinira tradicionalne s obveznim regenerativnim kočnicama. Inače, taj sustav podrazumijeva dvokružni sustav kočenja s dijagonalnom raspodjelom, ESC/ABS/EBD, brake booster i hidrauličnu pomoć pri kočenju.