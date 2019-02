Alarmantna crna statistika: U prometu su od nas u EU gori samo Rumunji i Bugari

Mogućnost pogibije u prometu u Hrvatskoj je tri puta veća nego u Švedskoj, a iako su podaci o poginulima za prošlu godinu nešto bolji u odnosu na 2017., još smo na začelju Europske unije kad je riječ o sigurnosti u prometu. Istaknuto je to na okruglom stolu 'Aktualno stanje sigurnosti cestovnog prometa', što ga je organizirala udruga Sigurnost u prometu, u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu

'Podaci su ohrabrujući, ali još daleko od željenih', rekao je Georg Davor Lisicin iz udruge Sigurnost u prometu. Prema Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa, cilj je da do kraja 2020. broj nesreća bude manji za 50 posto, da bude 213 stradalih, no to će biti teško ostvariti jer se udaljavamo od cilja. Stoga, smatra Lisicin, treba raditi na osnivanju Agencije za sigurnost cestovnog prometa i uspostavi sustava hitne helikopterske medicinske pomoći.

Najviše je osoba smrtno stradalo pri slijetanju s ceste (31,2%), pri naletu na pješake (20,5%) i u sudarima iz suprotnog smjera (18,6%). Prema uzrocima nesreća, najviše je smrtno stradalih zbog brzine neprimjerene uvjetima (46,1%) i nepropisnog kretanja vozila po kolniku (12%).