U novoj nagradnjači nagrađuju vas Huawei, Franck, Amaranthine, Abbe Prop, Croatia Records, Sony mobile, Polleo Sport, SVR, Podravka, Naklada Ljevak, Links, Douglas, Becutan, Lenovo i Egmont

Iz Huawei tvornice praktičnih accessoriesa za pametne telefone stigle su najlaganije bežične i najudobnije in-ear slušalice koje ćete ikad probati. Ove specifične slušalice Sport Headphones koje teže svega 17 grama Huawei je dizajnirao ponajprije za ljubitelje sporta i aktivne rekreativce. Zbog ergonomski dizajniranih silikonskih prstena koji dolaze u 4 veličine i koji su iznimno podesivi i sigurni, slušalice garantiraju manje opterećenja u vašim ušima. Bilo da ih koristite u vožnji ili dok trčite, jaki i fleksibilni kabeli dugi svega 335 milimetara iznimno su izdržljivi i otporni na vodu, ulje i bilo kakvu tekućinu. Također, slušalice su toliko lagane da ih nećete ni osjetiti, a omogućit će vam vrhunsko sportsko iskustvo u razgovoru i slušanju vaše omiljene play liste dok trčite, hodate, rolate ili se vozite. Ono što je posebno važno, pogotovo za sve aktivne rekreativce, slušalice su posebno dizajnirane za ljubitelje sportova pa možete biti sigurni da im eventualan znoj, prašina ili voda neće nauditi što vam omogućava bezbrižno uživanje u glazbi u svim vremenskim uvjetima. Zbog iznimno jake litijske baterije od 110 mAh, slušalice se mogu napuniti u roku od 2 sata, a u punom korištenju mogu trajati čak i do 6 sati. Zgodan magnetski dizajn osigurava jednostavno nošenje, a ugrađeni senzori pomažu u automatskoj reprodukciji glazbe ili odgovaranju na dolazne pozive. Vrhunsku i optimalnu kvalitetu zvuka omogućuju i senzori za stišavanje pozadinske buke, a brza i stabilna Bluetooth veza dozvoljava i udaljenost do 10 metara u vezi između slušalica i mobitela.

Svima je već dobro poznato kako dan ne može početi bez tople kave, a Franck Crema idealan je suputnik u našim jutarnjim ritualima, koji možemo pripremiti na brz način. Kada se borimo sa svakodnevnim obavezama i često smo u gužvi, Franck Cremu iz vrećice samo prelijemo vrućom vodom, pričekamo 60 sekundi i naša šalica turske kave je spremna. Za sve ljubitelje desertnih napitaka Franck je u svom paketu pripremio i nešto za njih. To je Nougat Cream, cappuccino koji se sastoji od neodoljive kombinacije lješnjaka i čokolade. I ljubitelji čaja mogu pronaći nešto za sebe. Franck čajevi već 50 godina griju zimi i krijepe ljeti, a odličan su izbor u svim prilikama, bilo da je u pitanju druženje s najmilijima ili stvaranje uspomena u društvu prijatelja. Stoga svi čajoljupci će u ovim poklon paketima moći pronaći čajeve u dvije različite arome. Spremili su za vas novi okrepujući okus u biljnoj liniji – Menta i Limunova korica, a poklanja i čaj od šumskog voća koji donosi savršen spoj plodova koje daruje šuma. Pijući ovaj čaj, vaše nepce uživat će u okusima crnog ribiza, malina, kupina i divljih jagoda.

Enerday plus sadrži liofiliziranu matičnu mliječ. Posebnim postupkom smrzavanja – liofilizacijom – svježa matična mliječ pretvara se u prah tako da su svi aktivni sastojci sačuvani. Za 1 gram liofilizirane matične mliječi potrebno je 6 grama svježe, što znači da se u proizvodu dobiva visoka koncentracija matične mliječi.

Dodatak prehrani Enerday plus renomiranog talijanskog proizvođača Abbé Prop vraća izgubljenu energiju i povećava psihofizičku izdržljivost. Ovo je odlično sredstvo za jačanje imuniteta, a posebno je preporučljivo uzimati ga u svrhu prevencije u sezoni gripe i prehlade. Enerday plus dobar je za rast i razvoj djece te kao pomoć u liječenju problema poremećaja prehrane. Učenicima i studentima može pomoći u lakšem učenju, a dobro će doći sportašima i drugima koji su izloženi velikim naporima, te starijim osobama za osnaživanje organizma.

Matična mliječ koju proizvode pčele, jedan je od najjačih prirodnih koncentrata ljekovitih i hranjivih tvari na svijetu. Jedinstvena je to kombinacija najraznovrsnijih vitamina, minerala, aminokiselina, visokovrijednih prirodnih šećera, lipida, enzima i tvari koje sprečavaju razmnožavanje bakterija, virusa i gljivica. Matična mliječ od davnina je nenadmašni eliksir zdravlja i mladosti. Pomaže u prevenciji raznih bolesti te olakšava već postojeće zdravstvene tegobe.

AMARANTHINE je drugo ime za ljubav; ljepotu življenja i bezuvjetne ljubavi, beskrajne, snažne i nježne. Emocije zbog koje se vrti svijet, onog jednostavnog i neponovljivog osjećaja sreće i mira u zagrljaju voljene osobe. To je naš AMARANTHINE, složenica koja se pojavila još u 17 stoljeću i do nas došla u značenju beskrajnog, trajnog, vječnog i besmrtnog.

Ljubav je nešto najbolje i najljepše što nam se može dogoditi u životu i uvijek dolazi spontano i bezuvjetno, bez naknade ili prisile. Možda na prvi pogled zvuči paradoskalno jer doista živimo u materijalnom svijetu i društvu koje potiče na stjecanje dobara i prihvaćanje tuđih normi, stavova ili lažnih imperativa. No kako onda u takvom svijetu iskazati ono što ne možemo kupiti, normirati, naručiti, posjedovati…?

Enerday plus sadrži i druge pčelinje proizvode – med i ekstrakt propolisa. Matična mliječ je u medu i propolisu najdjelotvornija jer je to njeno prirodno okruženje, zato je to dio sastava proizvoda.

Za intenzivno jačanje imuniteta, proizvod je obogaćen ekstraktom biljke purpurne rudbekije (Echinacea purpurea), peludom i sokom acerole. Acerola, poznata i kao tropska višnja, je voće s najvećim sadržajem vitamina C. Acerola sadrži 20 puta više vitamina C nego limun. Ovaj bezalkoholni dodatak prehrani izvrsnog okusa namijenjen je odraslima i djeci iznad 1 godine.

Pakiranje u specijalnim ampulama jamči sigurnost i najvišu kvalitetu sastojaka te omogućuje praktično i jednostavno uzimanje dodatka prehrani Enerday plus.

Dodatak prehrani Enerday plus pronađite u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama.

