Strahujete li od kojeg kilograma viška i ovih blagdana? Evo kako da se ne 'prime'

Tijekom božićnih blagdana većina ljudi nakupi nekoliko kilograma viška, a rijetki su sretnici kojima se to ne dogodi. No, čini se kako bi sad mnogi mogli postati upravo ti sretnici, ukoliko se pridržavaju jednostavnih pravila. Naime, stručnjaci s fakulteta Birmingham i Loughboroughs, tijekom dvogodišnjeg istraživanja, točnije istraživanja organiziranog uoči prošlog Božića i onog godinu prije, primjenjenog na 272 volontera došli do zanimljivih podataka

Među sudionicima našlo se 78% žena, 78% njih su bili bijelci u prosjeku 44 godine stari, a svi oni bili su podijeljeni u dvije grupe. Prva grupa dobila je osnovne upute - da izbjegavaju prejedanje, ali i da se važu dva puta tjedno, dok je drugoj grupi rečeno da nastave uobičajeno se ponašati. Rezultati su bili poprilično zanimljivi - grupa koja nije dobila nikakve upute od studenog do siječnja nakupila je, u prosjeku, oko 370 grama, dok je ona druga grupa dobila tek 130 grama.

Najbolji savjeti da ostanete u top formi 1. Pokušajte svakoga dana jesti otprilike u isto vrijeme, bilo to dva ili pet puta dnevno 2. Izbacite ili bar smanjite unos hrane koje deblja, ili pokušajte koristiti one reducirane, primjerice umake za salatu, namaze i slično. 3. Svaki dan napravite 10 tisuća koraka, koji su jednaki umjerenoj aktivnosti u vremenskom prosjeku 60 do 90 minuta 4. Ako ne stignete imati normalni obrok, te posežete za nečime 'na brzinu', umjesto čokolade ili čipsa odaberite zdraviju verziju, poput svježeg voća ili jogurta 5. Pažljivo čitajte deklaracije na hrani, obavezno provjerite koliko proizvod sadrži masnoće ili šećera 6. Ne trpajte hranu na tanjur, osim ako se ne radi o povrću. Promislite dva puta prije negoli posegnete za 'još', koliko god vam nešto bilo fino 7. Ne sjedite predugo. Pokušajte svakih sat vremena ustati sa stolca i stajati ili kretati se 10 minuta 8. Razmislite i što pijete - voda je uvijek najbolji odabir. Čak i svježe cijeđeni sok sadrži prirodni šećer, stoga nemojte konzumirati više od čaše na dan. Alkohol također ima puno kalorija, stoga se ženama preporučuje jedna, a muškarcima dvije čaše dnevno 9. Usporite i pripazite - nikada ne jedite usputno ili dok gledate televiziju. Uvijek se potrudite sjesti za stol kako bi pojeli 10. Tijekom dana pojedite barem pet porcija voća i povrća (otprilike 400 grama dnevno)

Jedan od znanstvenika, Frances Mason, rekao kako se ljudi svake godine tijekom blagdana prejedaju, a, u prosjeku, na sam Božić u sebe stave otprilike 6 tisuća kalorija, što je i tri puta više od preporučenog dnevnog unosa kalorija. Inače, smatra se kako su upravo kilogrami nakupljeni oko Božića oni najopasniji, oni kojih se teško riješimo.