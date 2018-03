Bernardić ostaje bez jednog od najbližih suradnika?

Jedan od najbiližih suradnika Davora Bernardića, Zvane Brumnić, doznajemo od izvora u stranci, nakon subote najvjerojatnije više neće biti glavni tajnik SDP-a

Brumnić je upoznao Bernardića potkraj 90-ih na stranačkim skupovima preko prijatelja Dinka Sutona i Marina Knezovića, nekad vrlo aktivnog SDP-ovca u zagrebačkoj organizaciji.

'Zvane je od prvog dana bio fasciniran Berom i vidio je od samog starta nešto u njemu. Od same njegove životne priče do toga što je bio košarkaš i uspješan student. On je u njemu vidio odličan PR materijal, ali mi, koji smo Beru bolje poznavali, govorili smo mu da stvari nisu tako jednostavne. Bero jednostavno nije vođa jer izbjegava donositi odluke. Uvijek kalkulira i čeka da se stvari raspletu te da vidi na koju se stranu treba svrstati. To kalkuliranje dobrom dijelu članova stranke uvijek je bilo zazorno jer šef mora znati kada udariti šakom o stol', ispričao je svojedobno za tportal jedan SDP-ovac.