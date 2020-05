U Nedjeljom u 2 gostovao je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, grada s 18.000 stanovnika. Zurovec želi biti novo lice i na nacionalnoj političkoj sceni. Namjera mu je kandidirati se i na predstojećim parlamentarnim izborima

- Mislim da to dovoljno govori u svega nepune tri godine mandata koliko smo napravili na kvaliteti života.

- Moram naglasiti da imamo destruktivnu oporbu koja je projekte prijavljivala inspekcijama ili nadležnim insitucijama, redovito su nalazi potizivni, a što se tiče drugih komenatara, imaju se pravo ljutiti.

Najveći prihodi su zbog toga što su, navodi, racionalni s novcem. Proračun je 169 milijuna kuna.

- Imamo puno tvrtki, imamo veliku zaposlenost, kada je velika zaposlenost i vi imate razvijeno gospodarstvo, naravno da je onda tu i bogat proračun.

Priznaje da gradu još nedostaje sportskih, kulutnih i drugih sadržaja te obećaje da će, sukladno mišljenju struke, napraviti i te promjene.

- Može se ističe, mjeriti učinak unutar gradske uprave, a ljudi i žele da se to valorizira kako treba, rekao je. Mogu i mene ocijeniti, a ako me ocijene negativno, više me nema.

Naveo je kako su svi gradski računi i ugovori dostupni online. Prikazuje se, kaže sve, zakonski se ne mora prikazivati ispod 20.000 kuna, mi prikazujemo i to.