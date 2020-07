Zurle, tapani, puške, hakeri, maske, rukavice, rakete i rakija: Što se zapravo dogodilo na izborima u Sjevernoj Makedoniji i kako će se formirati vlada

Tijesnom pobjedom Socijaldemokratske stranke okončani su trodnevni izbori u Sjevernoj Makedoniji, koje su obilježili nešto slabija, ali i dalje solidna izlaznost uslijed koronakrize, hakerski napad na stranice izbornog povjerenstva i medije, slavlje simpatizera te ipak blaga suzdržanost izbornih aktera u prvim obraćanjima nakon prebrojanih glasova

Samo glasanje je bilo razbijeno na tri dana, a posljednjeg dana birališta su bila otvorena do 21 sat, kako bi se frekvencija na glasačkim mjestima što više prorijedila. Uz sve to, kao i stari problem nesređenih biračkih popisa, na izbore je izašlo preko 50 posto građana, što je više nego na koronaizborima u Hrvatskoj i Srbiji. No za razliku od Hrvatske i Srbije, gdje je u stožerima pobjedničkih stranaka atmosfera bila euforična i idealna za prijenos virusa, makedonski politički akteri prilično su se strogo pridržavali epidemioloških mjera, s maskama u stožerima i rukavicama na biralištima.