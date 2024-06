U Sjevernoj Makedoniji na vlasti ponovno desnica: Jedno je veliko pitanje

Sljedeće izbore gube od velike koalicije makedonskih socijaldemokrata, liberala, zelenih i stranaka koje predstavljau makedonske manjine, no na vlast se vraćaju 2006. i neprekidno vladaju idućih osam godina i to pod palicom Nikole Gruevskog.

Nacionalistička stranka VRMO-DPMNE može se nazvati svojevrsnim pandanom HDZ-u na makedonskoj političkoj sceni, te se deklariraju kao demokršćanska stranka, iako su u prvim godinama djelovanja okupljali radikalne nacionaliste. Kada su skrenuli prema umjerenoj desnici i odlučili ipak surađivati s albanskim strankama, na vlast su prvi put došli 1998. i to u kaolciji s Demokratskom alternativom Vasila Tupurkovskog, poznatijeg kao bivšeg člana posljednjeg Predsjedništva SFRJ, te Demoktarskom strankom Albanaca.

No sve je puklo 2015. kada je tadašnji lider oporbe Zoran Zaev izašao u javnost s optužbama koje su duboko dovele u pitanje vladavinu Gruevskog. Naime, oporba je mjesecima objavljivala tajne snimke na kojima ministri i vojni dužnosnici razgovaraju o tome kako zaposliti članove vladajuće VMRO-SDPMNE na državne poslove, izabrati suce i manipulirati rezultatima izbora. Uz to, neki od ministara iz Vlade Nikole Gruevskog bili su optuženi od strane oporbe da su umiješani u prikrivanje niza afera i kriminalnih djela, ali i prikrivanje dokaza u nekoliko istaknutih policijskih slučajeva poput ubojstva 22-godišnjeg mladića Martina Neškovskog na ulicama Skoplja 2011. Uz sve to Gruevski se našao pod pritiskom i zbog uličnog rata u Kumanovu, zbog kojeg je na kraju reagirala i Europska unija.