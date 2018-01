Nakon sastanka s Plenkovićem i Jandrokovićem župan Tomašević nije odgovorio hoće li dati ostavku

HDZ-ov župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević, protiv kojeg je prošli tjedan Državno odvjetništvo podiglo optužnicu zbog nasilja u obitelji i tjelesnog ozlijeđivanja, bio je u petak prijepodne u Banskim dvorima na sastanaku s premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem, koji od Tomaševića već dugo traži da odstupi s mjesta župana

Premijer Andrej Plenković je u četrvrtak, upitan o županu Tomaševiću, rekao kako od njega očekuje da podnese ostavku na svoju dužnost.

'To sam mu rekao i rekao sam to javno. To je i stav stranke i sada kada je pokrenut postupak tu nema nikakve dileme', rekao je Plenković.