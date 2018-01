Plenković o Milinoviću, Tomaševiću i 'slanju vojske' u Savudrijsku valu

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u četvrtak na Sljemenu, gdje je pratio mušku slalomsku utrku Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa. Zahvalio je organizatorima koji su, kako je rekao, omogućili još jednu sjajnu svjetsku skijašku utrku, a u dobrom raspoloženju odgovorio je i na nekoliko pitanja novinara o aktualnim političkim temama

'Šteta. Mislim da u okolnostima kada smo danas na Vladi još jednom evocirali činjenicu da imamo proračunski suficit, da su svi gospodarski pokazatelji izvrsni, da je potrošnja u prosincu bila viša od svih očekivanja, kada su pozitivni trendovi, kada rješavamo ogromne probleme... da jedno imenovanje dobije ovakvu dimenziju, to je izvan svih realnih proporcija. Ali riješit ćemo to sutra', najavio je Plenković.

Odgovorio je i na pitanje što će biti sa slučajem požensko-slavonskog župana Alojza Tomaševića.

'Ja od njega očekujem ostavku. To sam mu rekao, rekao sam to i javno, to je stav stranke. Sad kad je pokrenut postupak, tu nema nikakve dileme: on ne može ostati župan. To nije realno, to nije dobro ni za županiju, ni za njega, ni za HDZ', poručio je Plenković.