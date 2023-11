462 eura po stablu vam se čini puno? Iz Zrinjevca pojasnili što je u toj cijeni

'Radi se o odraslim sadnicama starosti između 5 do 10 godina, školovano uzgojenim na našim rasadnicima, različitih vrsta, prilagođenih podneblju i specifičnim potrebama Grada Zagreba. Radi se o više od 40 različitih vrsta. Stabla svojim karakteristikama dostižu opseg debla do 35 cm, visinu 2.5 do 5 metara, dobro razvijene krošnje karakteristične za vrstu kao i dobro razvijenog korijenovog sustava. Takve odrasle sadnice dostižu težinu i do 150 kg', istaknuto je u odgovoru.

Dodatno su pojasnili da se tako pripremljene sadnice odvoze se na lokacije sadnje.