Znanstvenici otkrili koliko je koraka dnevno dovoljno da spriječi vraćanje kilograma

'Najvažniji, ali i najveći izazov u liječenju pretilosti jest spriječiti vraćanje kilograma ', rekao je profesor Marwan El Ghoch sa Sveučilišta u Modeni i Reggio Emiliji, dodajući: 'Oko 80 posto osoba s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilih koje izgube kilograme vrati dio ili svu težinu u tri do pet godina.'

Nova međunarodna analiza sugerira da bi ključ održavanja tjelesne težine nakon dijete mogao biti iznenađujuće jednostavan: oko 8500 koraka dnevno, prenosi Science Daily.

Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na Europskom kongresu o debljini (ECO 2026) u Istanbulu, a objavit će ih i časopis International Journal of Environmental Research and Public Health.

Koliko hodanje može pomoći?

Kako bi istražili može li hodanje pomoći u održavanju težine, znanstvenici iz Italije i Libanona analizirali su 14 studija koje su obuhvatile 3758 odraslih osoba iz više zemalja, uključujući SAD, Australiju i Japan. Sudionici uključeni u programe promjene životnog stila dobili su prehrambene smjernice te preporuke za više hodanja i praćenje dnevnog broja koraka, a oni su uključivali fazu mršavljenja i fazu održavanja težine.

Na početku istraživanja sudionici su u prosjeku hodali čineći oko 7200 koraka dnevno. Oni koji su sudjelovali u programima promjene životnih navika povećali su broj koraka na prosječno 8454 dnevno tijekom faze mršavljenja i izgubili oko četiri kilograma.

Tijekom faze održavanja nastavili su hodati čineći više od 8200 koraka dnevno te su dugoročno ostali na postignutoj težini, uz prosječan gubitak od oko tri kilograma.

Obavezan kalorijski deficit

Analiza je pokazala jasnu povezanost između većeg broja koraka i manjeg rizika od vraćanja kilograma. Zanimljivo, više hodanja nije bilo povezano s većim gubitkom težine tijekom same dijete, što istraživači objašnjavaju time da smanjenje kalorijskog unosa ima snažniji kratkoročni učinak.

'Sudionike bi trebalo poticati da tijekom mršavljenja povećaju broj koraka na otprilike 8500 dnevno i da tu razinu aktivnosti zadrže i nakon dijete kako bi smanjili rizik od ponovnog debljanja', rekao je El Ghoch. Dodao je da je riječ o jednostavnoj i financijski pristupačnoj strategiji za održavanje tjelesne težine.