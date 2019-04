Živi zid podržao referendumsku inicijativu "67 je previše"

Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić u ponedjeljak je svojim potpisom podržao referendumsku inicijativu "67 je previše", a na prozivke nakon njegovih najava da će i sam prikupljati potpise kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina odgovorio je da je od toga odustao nakon što su sindikati poručili da stranke to ne mogu činiti.

Bitno je da se potpisi prikupe



Sinčić je istaknuo kako je bitno da se potpisi prikupe, ocjenjujući da je "tzv. mirovinska reforma ministra Pavića potpuni promašaj”. Njome se, smatra, ne diraju pravi problemi kao što su mirovinski stup i povlaštene mirovine, već je usmjerena na povećanje dobnih granica za odlazak u starosnu mirovinu.



"U vremenu kad produktivnost raste, kad se sve više-manje automatizira umjesto da idemo putem olakšanja i smanjenja opterećenja na radnike, mi idemo suprotno k povećanju toga i na rad do smrti", rekao je.

Za drugi mirovinski stup Sinčić kaže kako se radi o potpunoj prevari, jer su projekcije rađene na očekivanoj dobi od 90 godina. To znači, tvrdi, da bi prosječni umirovljenik trebao doživjeti 90 i više godine da bi dobio nazad sve što je uplatio u drugi stup. No, ako se uzme u obzir da u Hrvatskoj prosječni vijek, ovisno o spolu, iznosi 76, 77 godina, to znači da će pola novca ostati bankama, uvjeren je čelnik Živog zida.

U II. stup se nije diralo kako bi se pogodovalo bankama



"Sad se oni hvale da je uplaćeno sto milijardi, ali jedno pola toga nećemo nikad dobit natrag jer je tako složen taj sustav", ustvrdio je i dodao kako se u drugi mirovinski stup značajno nije diralo u ovoj mirovinskoj reformi, već se opet pogodovalo bankama umjesto da se, ističe, dozvolilo da drugi mirovinski stup bude dobrovoljan.

Po podacima koje je Sinčić iznio, za prvi stup se odlučilo 99 posto ljudi od njih 130 tisuća koji su prilikom uvođenja drugog stupa mogli birati između prvog ili kombiniranog prvog i drugog stupa. To pokazuje, upozorava, da su za većinu mirovine veće iz prvog stupnja, dok se sadašnji model 1+2 isplati jedino za ljude koji imaju najveće plaće.