Bernardić otkrio tko dolazi u Hrvatsku podržati SDP: 'Veću počast nismo mogli dobiti'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je na Trgu bana Josipa Jelačića potpisom podržao referendumsku inicijativu "67 je previše" te ustvrdio kako nema nikakvog razloga da se radi do 67 godina. Ujedno, odgovorio je na novinarsko pitanje o najavljenom dolasku njemačke kancelarke Angele Merkel na predizborni skup HDZ-a za izbore za Europski parlament

Smatra da je SDP pogriješio 2013. godine

Na novinarski upit kako to da dob od 67 godina nije bila prevelika dob za SDP kada je 2013. glasovao za taj prijedlog zakona, Bernardić je odgovorio da su tada okolnosti bile nešto drugačije i životni vijek se povećavao. "Osobno mislim da smo pogriješili s tom odlukom. No, ta odluka je bitno drugačija od ove koja je danas. Tada je to vrijedilo za 2038. a danas je dob za umirovljenJe sa 67 godina tu 'na vratima'. Ako je čovjek nezaposlen i čeka do 67. godine, još ga se dodatno penalizira", rekao je.

Podsjetivši kako nakon što je izglasan SDP-ov prijedlog nije bilo sindikalnog referenduma, predsjednik SDP-a ocijenio je da je sadašnji vladin prijedlog duboko nepravedan, To je, smatra Bernardić, najbolje potvrdio i ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić rekavši da bi provedba referenduma koštala državu 45 milijardi kuna. "Tako je direktno potvrdio da je tih 45 milijardi kuna uzeo radnicima ove zemlje. Mirovina nije milostinja, ona je pravo na minuli rad. SDP će inzistirati za provedbi svog plana za povećanje mirovina jer umirovljenici zaslužuju živjeti kao drugi građani EU", poručio je.