Zima preko noći došla u Hrvatsku, Vakula joj posvetio pjesmicu: Početak proljeća samo što nije, a snijeg u gorju tragove krije...

U utorak će puhati umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna, a u Dalmaciji će jako jugo okretati na buru, ujutro na sjeveru, a do kraja dana bura će se proširiti i na ostatak dalmatinske obale. Najviša temperatura od 7 do 10, u gorju niža, a na Jadranu od 9 do 15

Početak proljeća samo što nije, a snijeg u gorju tragove krije. Štoviše, ima ga i u nekim nižim predjelima, kao da je neka prava zima! I bura je zapuhala, druga 'marčana', ali uskoro će opet biti mirnijih i toplih dana. No, prije njih, još malo i snijega i kiše, a nekima se i zbog mogućeg mraza loše piše.

Početak je to pjesničke prognoze vremena za utorak, koju za HRT potpisuju Zoran Vakula i Tomislav Kozarić. Kako kažu, osim snijega, kojeg je na Sljemenu palo čak 18 cm, u ponedjeljak je, u skladu s još jednom dugonajavljivanom promjenom vremena, mjestimice bilo i obilnije kiše, a poslijepodnevna je temperatura zraka u sjevernim krajevima unutrašnjosti bila niža i za više od 10 °C nego dan prije.

Na sjevernom je Jadranu bura već poslijepodne onemogućavala normalno prometovanje, a još više će, i češće, tijekom utorka i srijede, kada će puhati na cijelom Jadranu.

Pritom će u utorak biti većinom hladnije nego u ponedjeljak, a od srijede ponovno toplije, te stabilnije i sunčanije, od četvrtka sa slabijim vjetrom. No, upozoriti valja na veliku vjerojatnost mraza u kopnenom području, ponegdje već u srijedu, te osobito u četvrtak i petak pa agrometeorolozi preporučuju zaštitu osjetljivijeg bilja.