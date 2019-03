Gust snijeg pada na Sljemenu, pahulje i u Zagrebu; bijeli se i u dijelovima Zagorja

Iako je druga polovina ožujka, zima se nakratko vratila u sjeverozapadne dijelove Hrvatske. Tijekom najavljenog pogoršanja vremena, snijeg je tijekom jutra zabijelio vrh Medvednice i dijelove Zagorja. U susjednoj Sloveniji pravi je zimski ugođaj

Snijeg bi mogao nastaviti padati jer će prema kraju dana padati i temperatura zraka na zagrebačkom području.

Prognoza DHMZ-a za središnju Hrvatsku glasi: Prevladavat će oblačno mjestimice s kišom. Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni. U prvom dijelu dana temperatura zraka od 8 do 13, a popodne i navečer osjetno će se pasti i biti od 2 do 5 °C