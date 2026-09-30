javni prijevoz

ZET-ovi autobusi i tramvaji napustili garaže i krenuli prevoziti putnike

V. B.

30.09.2026 u 18:42

ZET
ZET Izvor: Screenshot / Autor: skoljka.zet.org
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Nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u ZET- nezakonitim jer nisu ugovoreni nužni poslovi, postavilo se pitanje hoće li se autobusi i tramvaji vratiti na ulice. Iako je Boženko Lozo, odvjetnik sindikata ZET-a, rekao da postoji mogućnost za to jer on smatra da je presuda nezakonita, u 18.30 sati dio vozila iz garaža krenuo je prevoziti putnike

U kojem obimu će se prijevoz odvijati za sada nije poznato. Očekuje se da o tome izvijeste čelni ljudi ZET-a i sindikata gradskog prijevoznika. Na stranicama ZET-a stoji tek da se tramvajski i autobusni promet postupno počeo uspostavljati. 'Iz Autobusnog pogona Podsused u promet je izašlo 11 autobusa, a iz Dubrave 6 autobusa', naveli su.

Koje linije su krenule možete pratiti na https://zet.skoljka.org/.

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