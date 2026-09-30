ZET-ovi autobusi i tramvaji napustili garaže i krenuli prevoziti putnike

U kojem obimu će se prijevoz odvijati za sada nije poznato. Očekuje se da o tome izvijeste čelni ljudi ZET-a i sindikata gradskog prijevoznika. Na stranicama ZET-a stoji tek da se tramvajski i autobusni promet postupno počeo uspostavljati. 'Iz Autobusnog pogona Podsused u promet je izašlo 11 autobusa, a iz Dubrave 6 autobusa', naveli su.

Koje linije su krenule možete pratiti na https://zet.skoljka.org/.