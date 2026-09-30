boženko lozo

Odvjetnik ZET-a o presudi za štrajk: 'Nezakonita je'

V. B.

30.09.2026 u 18:21

Boženko Lozo
Boženko Lozo Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Holdingovi radnici, napose radnici Čistoće, vratili su se na posao, no ZET-ovi tramvaji i autobusi još uvijek nisu izašli iz garaža, iako je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u obje tvrtke nezakonitima, no iz različitih pravnih temelja

Kada je u pitanju ZET, sud je smatrao da je kolektivni ugovor istekao pa, u tom smislu, štrajk nije nezakonit. No, nezakonit je jer nisu ugovoreni nužni poslovi. Zakonodavac je propisao arbitražni postupak pa, kada arbitraža bude gotova, taj će razlog za nezakonitost štrajka biti otklonjen.

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'Smatramo da je štrajk zakonit, a sad slijedi žalbeni postupak. Odluku o prekidu štrajka donijet će sindikat. Postoji mogućnost da tramvaji krenu i da ne krenu. Oko 19 sati će reći što kaže njihovo članstvo.

Ponavljam, presuda koju smo danas dobili je nezakonita i Vrhovni sud je mora poništiti i vratiti na ponovljeni postupak. To bi moglo trajati dvadesetak dana i ako sve vrati na početak, tad smo u ozbiljnoj situaciji', izjavio je Boženko Lozo, odvjetnik ZET-a.

'Ako me pitate kao građanina Zagreba, rekao bih da bi bilo dobro da tramvaji voze, ali to je pitanje za sindikalne čelnike', rekao je odvjetnik. Potvrdio je da se čuo sa sindikalnim čelnicima. 'Oni su sada u obilasku terena, svojih brojnih podružnica i prikupljaju odaziv i reakcije svoga članstva', rekao je Lozo.

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