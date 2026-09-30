Zagrebački HDZ opleo po Tomaševiću: 'Proziva Vladu, a prešućuje milijardu eura veće prihode'

'U pokušaju da odgovornost za štrajk Holdinga prebaci na druge, gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da će Grad Zagreb sljedeće godine zbog porezne reforme Vlade imati oko 85 milijuna eura manje' , navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Ivan Matijević , predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.

Zagrebački HDZ pritom navodi da Tomašević namjerno prešućuje da će tih 85 milijuna eura, umjesto u gradsku blagajnu, biti usmjereno zagrebačkim umirovljenicima zbog ukidanja poreza na mirovine, kao i da Grad Zagreb, zahvaljujući fiskalnoj decentralizaciji, sada godišnje ubire gotovo milijardu eura više prihoda nego što je, primjerice, ubirao 2017. godine.

Grad je 2017. godine ubirao 570 milijuna eura, a kao rezultat Vladine fiskalne decentralizacije gradska uprava sama je za 2026. godinu projicirala taj prihod na 1,55 milijardi eura, što je 980 milijuna eura više, ističu.

'Dok Vlada ukidanjem poreza na mirovine 85 milijuna eura iz gradske blagajne preusmjerava prema umirovljenicima, Tomašević optužuje Vladu da zadire u gradski proračun. Ali kada ista ta Vlada fiskalnom decentralizacijom poveća prihode Grada Zagreba za gotovo milijardu eura godišnje, Tomašević te zasluge pripisuje sebi', poručuju iz zagrebačkog HDZ-a .

'Sramotno je da, nakon što zahvaljujući Vladinoj politici godišnje uprihodi gotovo milijardu eura više, Tomašević negoduje zato što je Vlada ukidanjem poreza odlučila 85 milijuna eura preusmjeriti prema umirovljenicima', dodaje se u priopćenju.